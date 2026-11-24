Tiro a segno, le finali di Coppa del Mondo a Roma dal 3 dicembre

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Le Finali di Coppa del Mondo di tiro a segno si svolgeranno a Fiera di Roma dal 3 al 7 dicembre 2026. Il programma del CONI indica otto prove olimpiche individuali e la presenza di 13 atleti italiani, sette uomini e sei donne.

Le gare in programma

Le finali assegnano i titoli di carabina e pistola: carabina 10 metri e carabina 3 posizioni 50 metri, entrambe al maschile e al femminile; pistola 10 metri maschile e femminile; pistola 25 metri femminile e pistola automatica 25 metri maschile. Il calendario pubblicato dal CONI colloca le finali di carabina 10 metri e pistola 10 metri venerdì 4 dicembre, quelle di carabina 3 posizioni sabato 5 dicembre e le due finali di pistola 25 metri lunedì 7 dicembre.

I 13 italiani convocati

Per la carabina sono indicati Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Michele Bernardi, Carlotta Salafia e Martina Ziviani. Nelle prove di pistola 10 metri figurano Federico Nilo Maldini, Cristina Magnani, Alessandra Fait e Paolo Monna; Fait è iscritta anche alla pistola 25 metri, insieme a Margherita Brigida Veccaro. Nella pistola automatica 25 metri gareggeranno Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti. La lista del CONI comprende quindi atleti qualificati di diritto e invitati.

Il programma a Fiera di Roma

Il calendario riporta quattro finali venerdì 4 dicembre, dalle 13.30: carabina 10 metri donne e uomini e pistola 10 metri donne e uomini. Sabato 5 sono previste le due finali di carabina 3 posizioni, alle 16.30 e alle 18. Lunedì 7 il programma si chiude con pistola 25 metri donne alle 14.15 e pistola automatica 25 metri uomini alle 16. Gli orari sono quelli pubblicati dal CONI.

La notizia e il calendario completo sono disponibili nella comunicazione del CONI sulle finali di Roma.

Foto d’archivio: una biatleta al tiro durante una gara sulla neve; non ritrae le finali di Roma né gli atleti italiani. Marius Dubost/Pexels, licenza Pexels.

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