Italia-Turchia di basket a Roma il 26 novembre: orario e diretta

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L’Italia torna in campo a Roma per le qualificazioni europee alla Coppa del mondo FIBA 2027. La partita contro la Turchia è in programma giovedì 26 novembre alle 20 al PalaEur. La Federazione Italiana Pallacanestro indica Sky Sport Basket, DAZN e Now per la diretta.

Orario, sede e diretta

Il match si gioca al Palazzo dello Sport dell’EUR, a Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle 20. La FIP inserisce la gara nella finestra di qualificazione mondiale che va dal 26 al 30 novembre e segnala che l’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Basket, DAZN e Now.

La gara successiva con la Serbia

La trasferta a Belgrado contro la Serbia è il secondo impegno azzurro indicato dalla Federazione: si gioca domenica 29 novembre alle 19 all’Aleksandar Nikolic Hall. La pagina FIP riporta inoltre il collegamento al circuito Vivaticket per le informazioni sui biglietti di Italia-Turchia.

Il calendario e i dettagli della partita sono riportati nell’aggiornamento della Federazione Italiana Pallacanestro; il collegamento per i biglietti è disponibile su Vivaticket.

Foto d’archivio: un giocatore su un campo indoor; non ritrae la Nazionale italiana, la Turchia o la partita. Foto di Andrea Piacquadio/Pexels, licenza Pexels.

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