NBA, Portland batte Philadelphia 128-111: Avdija da 31 punti

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I Portland Trail Blazers hanno superato i Philadelphia 76ers per 128-111 nella gara del 23 novembre 2026. La pagina ufficiale NBA indica Deni Avdija come miglior realizzatore dell’incontro con 31 punti e sette assist; per Philadelphia, LeBron James ha chiuso con 23 punti. Il risultato ha preso forma nella seconda metà, quando Portland ha segnato 59 punti contro i 42 dei padroni di casa.

La partita era in parità all’intervallo

I parziali ufficiali mostrano un primo tempo equilibrato: Philadelphia ha segnato 32 punti nel primo quarto e 37 nel secondo; Portland ne ha realizzati rispettivamente 30 e 39. Le squadre sono così arrivate all’intervallo sul 69-69. Dopo la pausa i Trail Blazers hanno allungato, con 32 punti nel terzo periodo e altri 27 nell’ultimo, mentre i 76ers si sono fermati a 23 e 19.

Avdija guida Portland

Oltre ai 31 punti, Avdija ha aggiunto sette assist nella scheda gara. James è stato il principale realizzatore di Philadelphia con 23 punti, sei rimbalzi e tre assist. La pagina NBA segnala la partita come conclusa e riporta il punteggio finale di 128-111. Per un altro risultato recente del campionato, qui il resoconto della vittoria di Denver su Chicago dopo un overtime.

Fonti: pagina NBA.com dei risultati del 23 novembre e box score ufficiale NBA della gara.

Foto d’archivio di una partita di basket indoor, non riferita a Portland-Philadelphia. Foto: bilal bouhabba / Pexels. Scheda della fotografia · Licenza Pexels.