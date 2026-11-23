Gemini Canvas, quattro modi per lavorare tra chat e spazio interattivo

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Gemini Canvas è uno spazio di lavoro interattivo affiancato alla chat. In un articolo pubblicato il 23 novembre, Google descrive quattro modi per usarlo: creare piccole applicazioni, preparare strumenti di studio, trasformare fogli di calcolo in supporti operativi e rivedere testi direttamente sulla tela. Sono esempi proposti dall’azienda; la pagina non fornisce confronti indipendenti sui risultati.

Creare app e piccoli giochi

Canvas può essere usato per sviluppare visualizzazioni tridimensionali e giochi eseguibili nel browser. Google indica questi progetti come possibili usi dello spazio interattivo, che consente di lavorare sul risultato accanto alla conversazione. La pagina non descrive una procedura tecnica unica: quanto si ottiene dipende dalle richieste e dalle modifiche che l’utente porta avanti.

Quiz e materiali per lo studio

Un secondo impiego riguarda appunti e PDF. Secondo Google, il contenuto può diventare un quiz interattivo, una serie di flashcard o un ambiente di esercitazione. È un modo per organizzare materiale già disponibile, non una verifica automatica della correttezza degli appunti o delle risposte: chi studia deve controllare le informazioni e le spiegazioni prodotte.

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Fogli trasformati in strumenti di lavoro

Per gli uffici, l’azienda cita tracker commerciali, calcolatori dei prezzi e liste di attività ricavati da fogli di calcolo. Questi esempi possono aiutare a immaginare prototipi rapidi, ma non dimostrano che un prospetto generato sia pronto per gestire conti, dati aziendali o decisioni operative senza revisione. Formule e risultati vanno controllati prima dell’uso.

Rivedere un testo senza uscire dalla chat

Il quarto uso è l’editing: si può selezionare una parte del testo sulla tela e chiedere di cambiarne il tono, riformulare un passaggio o riorganizzare una proposta. La modifica avviene nello spazio di Canvas, così il testo resta visibile accanto alla conversazione che l’ha prodotto.

Google presenta Canvas come un ambiente per passare da una richiesta a una bozza modificabile. La pagina del 23 novembre non specifica una data o un elenco di Paesi per la disponibilità delle funzioni; non è quindi possibile dedurre da questo annuncio quando ciascun uso sarà accessibile a tutti gli account italiani. Per un diverso strumento Google rivolto ai team che sviluppano prodotti digitali, si può leggere anche il nostro articolo su Stitch Loop.

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Fonte: Google, “Here are 4 things you didn’t know you could do with Gemini Canvas”, 23 novembre 2026.

Immagine: foto d’archivio illustrativa; non mostra Gemini Canvas né suoi utenti. Mizuno K / Pexels, pagina originale della fotografia, licenza Pexels.