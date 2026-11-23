Google porta Gemini sui telefoni Android Go idonei: le funzioni disponibili

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Dal 18 novembre Google sta portando l’app Gemini anche su dispositivi idonei con Android Go, l’edizione Android pensata per telefoni con memoria più limitata. L’annuncio riguarda solo i modelli compatibili: non significa che l’app sia disponibile automaticamente su tutti i telefoni Android Go.

Le funzioni indicate da Google

Google afferma di aver adattato l’app perché l’esperienza principale funzioni su hardware con meno memoria. Sui dispositivi idonei, l’azienda cita Gemini Live per conversazioni vocali e prove di colloquio in oltre 45 lingue; la fotocamera può essere usata per leggere appunti o moduli e ottenere aiuto per imparare o tradurre. È inoltre menzionata la creazione di immagini con Nano Banana.

La disponibilità riguarda l’app Gemini, non una nuova versione di Android. Il comunicato non elenca i modelli compatibili né indica una soglia minima di memoria: per questo la dicitura “Android Go” da sola non basta a garantire che ogni telefono della categoria supporti l’app.

Come avviare Gemini sui telefoni compatibili

Secondo Google, si può scaricare l’app da Google Play, tenere premuto il tasto di accensione sui telefoni supportati oppure trovarla preinstallata su futuri dispositivi di partner come Transsion. L’annuncio non fornisce una lista completa dei Paesi o dei modelli coinvolti. Le funzioni descritte e i limiti di compatibilità sono quelli riportati da Google nel suo annuncio del 18 novembre 2026.

È un aggiornamento distinto dalle funzioni per trasferire preferenze e cronologia da altri assistenti, descritte in precedenza nella nostra guida all’importazione delle chat in Gemini.

Foto d’archivio: una persona usa uno smartphone; l’immagine non mostra Gemini né un dispositivo Android Go. Foto Roberto Hund / Pexels, secondo la pagina della foto e la licenza Pexels.

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