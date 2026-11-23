Sci di fondo, 13 azzurri a Ruka: orari e programma della Coppa del Mondo

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La Coppa del Mondo di sci di fondo 2026-27 parte da Ruka, in Finlandia, da venerdì 27 a domenica 29 novembre. Il programma della prima tappa prevede gare individuali in tecnica classica, sprint e mass start in tecnica libera. Il CONI ha annunciato 13 atleti italiani: sei uomini e sette donne.

Gli orari italiani delle gare

Venerdì 27 novembre si comincia alle 10.30 con i 10 chilometri individuali in tecnica classica femminili; la prova maschile è alle 13. Sabato 28 è dedicato alla sprint in classico: qualificazioni alle 8.45 e fasi finali dalle 11.15. Domenica 29 sono in programma le mass start di 20 chilometri in tecnica libera, quella maschile alle 10 e quella femminile alle 11.55. Gli orari sono quelli italiani indicati dal CONI.

I convocati italiani

Tra gli uomini sono stati selezionati Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Gabriele Matli e Simone Daprà. La squadra femminile comprende Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Virginia Cena e Nadine Laurent.

Barp, Graz e Carollo sono indicati dal CONI tra i componenti della staffetta azzurra che ha conquistato il bronzo olimpico in Val di Fiemme. Per l’Italia la tappa finlandese apre il calendario di Coppa del Mondo della disciplina: nello stesso avvio della stagione invernale sono attesi anche gli appuntamenti di biathlon, come quello di Kontiolahti già presentato nella guida agli azzurri in gara in Finlandia.

Il programma e l’elenco dei convocati sono pubblicati nella notizia ufficiale del CONI.

Immagine d’archivio: la fotografia mostra una persona che pratica sci di fondo su un percorso innevato urbano; non ritrae Ruka né le gare della Coppa del Mondo. Foto Cara Denison / Pexels; licenza Pexels gratuita per uso editoriale (licenza).

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