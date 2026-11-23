ATP Finals, Alcaraz batte Zverev a Torino: primo titolo

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Carlos Alcaraz ha conquistato per la prima volta le ATP Finals, battendo Alexander Zverev nella finale giocata domenica 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. Il punteggio ufficiale è 6-2, 7-6(6): lo spagnolo ha chiuso in due set l’ultimo atto del torneo di fine stagione.

Una finale decisa in due set

Il resoconto ufficiale delle ATP Finals indica il successo di Alcaraz sul numero uno del mondo Zverev. La pagina dei risultati conferma la finale di domenica e i parziali dei due set. La manifestazione si è svolta a Torino dal 15 al 22 novembre.

Con questo risultato Alcaraz è diventato il terzo spagnolo a vincere il torneo. La vittoria chiude una settimana in cui ha superato il girone e gli avversari della fase a eliminazione diretta; nella finale dello scorso anno aveva invece perso contro Jannik Sinner.

Il percorso verso l’ultimo atto

La finale ha opposto i due giocatori che avevano superato le semifinali. Nelle giornate precedenti avevamo seguito la rimonta di Alcaraz contro Ben Shelton e la vittoria di Zverev su Daniil Medvedev. Il successo di Torino aggiunge il primo titolo alle Finals al palmarès dello spagnolo.

Il dato centrale della serata è quindi il doppio 6-2, 7-6(6), con cui Alcaraz ha chiuso il torneo davanti al pubblico torinese. Il resoconto si limita al risultato e ai dati riportati dagli organizzatori, senza attribuire la vittoria a fattori non documentati.

Fonti e immagine

Fonti: resoconto ufficiale della finale e risultati ufficiali delle ATP Finals. La foto in evidenza è un’immagine d’archivio di tennis e non ritrae la finale di Torino. Foto: PIXMedia / Pexels, pagina della foto, uso secondo la Pexels Free Photo License.

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Approfondimenti già pubblicati: Alcaraz in finale dopo la rimonta su Shelton e Zverev finalista dopo la vittoria su Medvedev.