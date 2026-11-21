ATP Finals a Torino, Alcaraz rimonta Shelton e vola in finale

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale delle Nitto ATP Finals di Torino battendo Ben Shelton in semifinale sabato 21 novembre. Lo spagnolo ha rimontato dopo aver perso il primo set: 3-6, 6-3, 7-6(1) il punteggio, secondo il resoconto ufficiale del torneo. La partita è durata due ore e un minuto.

La rimonta nel set decisivo

Shelton ha conquistato il primo parziale per 6-3. Alcaraz ha pareggiato i conti nel secondo, imponendosi ancora per 6-3, e ha chiuso la semifinale al tie-break del terzo set, vinto 7-1. Il resoconto delle ATP Finals descrive il successo come una rimonta dopo un set di svantaggio.

La finale è in programma domenica 22 novembre a Torino. Alcaraz attende il vincitore della seconda semifinale tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev, come indica la pagina ufficiale dell’evento. Il torneo si disputa all’Inalpi Arena: il risultato di sabato definisce così uno dei due posti nella finale del singolare maschile.

Il contesto torinese

Le ATP Finals riuniscono a Torino i migliori giocatori della stagione e portano la fase conclusiva del circuito in Italia. Per Alcaraz, il successo su Shelton tiene aperta la possibilità di chiudere il torneo con il titolo; per il pubblico, la finale di domenica completa il programma della manifestazione ospitata nel capoluogo piemontese.

Il torneo ha già prodotto altri risultati italiani nel doppio: qui il resoconto della semifinale di Bolelli e Vavassori.

Fonti: resoconto ufficiale Nitto ATP Finals. Immagine: fotografia d’archivio di un tennista su un campo all’aperto, non ritrae Alcaraz, Shelton né la partita di Torino; foto di Erwans Socks via Pexels, usata secondo la licenza Pexels.

Da non perdere Bob, Coppa del Mondo ad Altenberg: cinque azzurri al via il 28 e 29 novembre