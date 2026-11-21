Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale delle Nitto ATP Finals di Torino battendo Ben Shelton in semifinale sabato 21 novembre. Lo spagnolo ha rimontato dopo aver perso il primo set: 3-6, 6-3, 7-6(1) il punteggio, secondo il resoconto ufficiale del torneo. La partita è durata due ore e un minuto.
La rimonta nel set decisivo
Shelton ha conquistato il primo parziale per 6-3. Alcaraz ha pareggiato i conti nel secondo, imponendosi ancora per 6-3, e ha chiuso la semifinale al tie-break del terzo set, vinto 7-1. Il resoconto delle ATP Finals descrive il successo come una rimonta dopo un set di svantaggio.
La finale è in programma domenica 22 novembre a Torino. Alcaraz attende il vincitore della seconda semifinale tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev, come indica la pagina ufficiale dell’evento. Il torneo si disputa all’Inalpi Arena: il risultato di sabato definisce così uno dei due posti nella finale del singolare maschile.
Il contesto torinese
Le ATP Finals riuniscono a Torino i migliori giocatori della stagione e portano la fase conclusiva del circuito in Italia. Per Alcaraz, il successo su Shelton tiene aperta la possibilità di chiudere il torneo con il titolo; per il pubblico, la finale di domenica completa il programma della manifestazione ospitata nel capoluogo piemontese.
Il torneo ha già prodotto altri risultati italiani nel doppio: qui il resoconto della semifinale di Bolelli e Vavassori.
Fonti: resoconto ufficiale Nitto ATP Finals. Immagine: fotografia d’archivio di un tennista su un campo all’aperto, non ritrae Alcaraz, Shelton né la partita di Torino; foto di Erwans Socks via Pexels, usata secondo la licenza Pexels.