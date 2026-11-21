Finlandia Trophy, oggi gli azzurri in pista: orari e programma

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Il Finlandia Trophy chiude oggi, sabato 21 novembre, la tappa di Helsinki dell’ISU Grand Prix di pattinaggio di figura. Per chi segue gli azzurri, gli orari italiani da segnare sono due: alle 11.15 il programma libero delle coppie e alle 13.00 quello del singolo femminile.

Gli orari italiani delle gare

Il programma pubblicato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano colloca alle 11.15 la prova libera delle coppie e alle 13.00 il libero femminile. Sono gli ultimi segmenti in cui sono impegnati gli atleti italiani nella giornata di sabato. L’evento si disputa alla Helsinki Ice Hall, in Finlandia, il 20 e 21 novembre.

Chi sono gli azzurri in gara

Nel singolo femminile c’è Anna Pezzetta, alla seconda partecipazione stagionale in un appuntamento del Grand Prix dopo il dodicesimo posto a Skate Canada. Nelle coppie scendono sul ghiaccio Irma Caldara e Riccardo Maglio: anche per loro è il secondo impegno nel circuito, dopo l’ottavo posto ottenuto in Canada.

La squadra italiana non schiera atleti nel singolo maschile né nella danza sul ghiaccio. Il quadro della tappa comprende quindi una prova femminile e una coppia, entrambe con il programma libero in calendario oggi.

Il contesto del Grand Prix

Il Finlandia Trophy è il quinto dei sei appuntamenti stagionali del circuito ISU. Prima della tappa finlandese, l’Italia aveva raccolto due podi nelle quattro prove già disputate: Lara Naki Gutmann era arrivata terza al Grand Prix de France e Daniel Grassl secondo a Skate America. I due risultati danno il contesto della stagione azzurra, ma non riguardano le gare di oggi a Helsinki.

Gli orari e i nomi degli iscritti riportati qui seguono il programma diffuso dal CONI. L’illustrazione fotografica è d’archivio e non ritrae le atlete, gli atleti o la competizione di Helsinki.

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Fonte: Comitato Olimpico Nazionale Italiano, programma del Finlandia Trophy. Foto d’archivio: Thể Phạm / Pexels, foto originale, usata come immagine di contesto; licenza Pexels.