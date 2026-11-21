Google affida a Blue Origin il lancio di Project Suncatcher nel 2029

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Google ha annunciato il 19 novembre 2026 una collaborazione con Blue Origin per il primo lancio pesante dedicato a Project Suncatcher. L’azienda indica il primo trimestre del 2029 come obiettivo: il razzo New Glenn dovrà portare i satelliti del progetto in un’orbita sincrona con il Sole.

Satelliti pensati per il calcolo dell’intelligenza artificiale

Nel comunicato, Google descrive Suncatcher come un progetto di lungo periodo per portare infrastrutture di calcolo per l’intelligenza artificiale nello spazio, sfruttando l’energia solare disponibile in orbita. Ogni satellite avrebbe, secondo l’azienda, una capacità paragonabile a quella di un rack di un centro dati. L’annuncio non indica quanti satelliti saranno imbarcati sul New Glenn né il costo del lancio.

Google presenta la missione come una tappa della propria roadmap e afferma che il lancio si aggiunge al lavoro già avviato con altri partner per satelliti e lanci. La comunicazione non annuncia un servizio operativo: la data resta un obiettivo futuro, non una disponibilità già programmata per clienti o imprese.

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Che cosa è stato annunciato e che cosa resta da chiarire

Per ora il dato concreto è la selezione del New Glenn per una missione dedicata e l’indicazione del primo trimestre 2029. Il comunicato non specifica la configurazione completa del carico, il numero di satelliti, le prestazioni attese in orbita o una data di avvio commerciale. Sono quindi elementi da seguire nei prossimi aggiornamenti, senza confondere il piano di sviluppo con una rete di centri dati già attiva.

Il legame tra calcolo e ricerca spaziale è già visibile anche in altri progetti: il metodo NASA che usa i dati del telescopio Fermi per individuare pulsar mostra un’applicazione scientifica diversa da quella infrastrutturale prospettata da Google.

Fonte: annuncio di Google su Project Suncatcher e Blue Origin, pubblicato il 19 novembre 2026.

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Immagine illustrativa: veicolo spaziale con pannelli solari in orbita terrestre; non raffigura i satelliti di Project Suncatcher. Foto: SpaceX/Pexels. Pagina della fotografia; licenza: Pexels License.