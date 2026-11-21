Ducati a EICMA 2026: le novità tra Diavel V4, DesertX Rally e Multistrada

A EICMA Ducati ha mostrato aggiornamenti per Diavel V4 e DesertX Rally, nuove versioni Multistrada e Panigale V4 MY27. Prezzi e tempi italiani non sono nel comunicato.

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Per EICMA 2026 Ducati ha portato una gamma aggiornata tra moto stradali e modelli pensati per l’off-road. Il comunicato del 4 novembre mette in evidenza la Diavel V4, la DesertX Rally, la famiglia Multistrada e la Panigale V4 MY27; la pagina non riporta prezzi o date di disponibilità per l’Italia.

Diavel V4 e DesertX Rally

La Diavel V4 riceve nuove strategie elettroniche e, nella versione V4 S, sospensioni semiattive Öhlins. Ducati la inserisce inoltre nel programma Factory Made, che consente di configurare la moto con livree, componenti e pacchetti dedicati direttamente in fase d’acquisto.

Per la DesertX Rally, Ducati indica lo sviluppo sulla base del nuovo motore V2 e l’esperienza raccolta nei rally raid. Il marchio la presenta come una moto orientata all’uso fuoristrada; il comunicato non fornisce una scheda di prezzi o una data di consegna italiana.

Multistrada, Monster e Panigale

Allo stand Ducati sono esposte anche le Multistrada V4 Grand Tour e Pikes Peak, insieme al Monster Dark, già presentato digitalmente nei giorni precedenti. La Panigale V4 MY27 è descritta dall’azienda come l’evoluzione della propria superbike. Per il comparto off-road viene inoltre mostrata in anteprima la Desmo250 EDS.

Il quadro è quindi quello di aggiornamenti e versioni diverse distribuiti tra più famiglie, non di un unico nuovo modello. Per chi sta valutando una Ducati, i dettagli pratici da attendere sono listini, configurazioni per il mercato italiano e tempi di arrivo presso i concessionari: il comunicato non li specifica.

Le caratteristiche e la presentazione sono riportate nel comunicato ufficiale Ducati del 4 novembre 2026. La fotografia è d’archivio e mostra una Ducati in uno showroom a Bengaluru, India; non documenta EICMA né uno dei modelli citati. Foto di Suhas Hanjar via Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.