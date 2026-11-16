Honda V3R 900 E-Compressor, la versione prevista per la produzione

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Tra le novità mostrate a EICMA 2026 a Milano c’è la Honda V3R 900 E-Compressor in versione “planned production model”, cioè prevista per la produzione. Honda la descrive come una moto con motore V3 e compressore a controllo elettronico: una soluzione che la casa definisce la prima del suo genere su una motocicletta, secondo le proprie ricerche. L’annuncio non fornisce prezzo, potenza o data di avvio delle vendite.

Il sistema e le caratteristiche annunciate

Honda ha presentato il modello nel quadro delle novità per il 2027, durante la fiera milanese. La scheda ufficiale specifica un motore a tre cilindri disposti a V abbinato a un compressore controllato elettronicamente. La definizione “planned production model” indica una configurazione prevista per la produzione; il comunicato non annuncia però una data di commercializzazione né riporta una scheda tecnica completa.

Tra gli elementi costruttivi indicati dal costruttore ci sono il design asimmetrico e l’uso di titanio per serbatoio, collettori e silenziatore. La moto integra inoltre una versione aggiornata di Honda RoadSync, con interfaccia rivista e controlli vocali basati sull’intelligenza artificiale. Anche per queste dotazioni la comunicazione non dettaglia disponibilità per Paese o configurazioni definitive.

Che cosa resta da chiarire

Il compressore elettronico è l’elemento tecnico che distingue il progetto, ma Honda non ha ancora pubblicato qui valori di potenza, coppia o peso. Non sono indicati nemmeno prezzo e tempi di consegna. Perciò la V3R va considerata una moto prevista per la produzione, non un modello già ordinabile sulla base di questo annuncio. La definizione di “prima” è attribuita a Honda e accompagnata dalla precisazione “secondo le ricerche Honda”.

La presentazione si è svolta a EICMA, la fiera motociclistica di Milano; nel nostro resoconto su presenze e operatori trovi il quadro generale dell’edizione.

Fonte: Honda, comunicato del 3 novembre 2026. Foto: 802xr / Wikimedia Commons, CC BY 4.0; ridimensionata e convertita in WebP.