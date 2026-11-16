Dalle foto Gemini a Landsat: come è nata l’osservazione della Terra dallo spazio

Le fotografie scattate da Lovell e Aldrin durante Gemini XII contribuirono a mostrare il valore dell’osservazione terrestre dall’orbita e aprirono la strada ai programmi satellitari come Landsat.

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Nel novembre 1966 gli astronauti Jim Lovell e Buzz Aldrin fotografarono la Terra durante la missione Gemini XII. Quelle immagini non si limitarono a documentare il pianeta dall’orbita: aiutarono a mostrare agli scienziati quanto potesse essere utile osservare la superficie terrestre dallo spazio. La NASA ricostruisce oggi quel passaggio e il suo legame con la nascita dei programmi satellitari di osservazione.

Le immagini che resero visibile il potenziale dell’orbita

Gemini XII, l’ultima missione del programma Gemini, volò dall’11 al 15 novembre 1966. Lovell e Aldrin ripresero diverse regioni della Terra, tra cui l’area del Mar Rosso e della valle del Nilo. Secondo la ricostruzione pubblicata dalla NASA il 13 novembre 2026, le fotografie degli astronauti dimostrarono il valore delle immagini orbitali per studiare la superficie terrestre.

La prospettiva dall’alto offriva un modo nuovo per osservare territori estesi. Nel 1969 William T. Pecora, allora direttore dello United States Geological Survey, ricordò che il programma Earth Resources Observation Satellite (EROS) era stato concepito anche grazie all’utilità dimostrata dalle fotografie orbitali delle missioni Mercury e Gemini. La NASA collega quel programma al percorso che avrebbe portato a Landsat.

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Dalle missioni con equipaggio ai satelliti

Le fotografie Gemini non sostituirono le missioni scientifiche né crearono da sole il programma Landsat. Contribuirono però a sostenere un’idea pratica: immagini ripetute e su vasta scala potevano aiutare a seguire i cambiamenti del pianeta. I satelliti dedicati hanno poi reso possibile osservare la stessa area nel tempo senza dipendere da una singola missione con astronauti.

Oggi, osserva la NASA, le serie satellitari sono usate per monitorare coltivazioni, incendi, alluvioni, salute della vegetazione e uso del suolo. La continuità delle riprese consente di confrontare periodi diversi e individuare trasformazioni che una fotografia isolata non mostrerebbe. Un esempio recente è l’analisi Landsat sulla ripresa delle mangrovie dopo il 2010, che abbiamo raccontato in questo approfondimento.

Il collegamento tra Gemini e l’osservazione contemporanea della Terra è quindi soprattutto un passaggio di metodo: dalle prime immagini orbitali scattate dagli equipaggi a raccolte satellitari sistematiche, consultabili e confrontabili nel tempo.

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Fonte: NASA History Office, “Gemini Astronaut Photos Inspired Early Earth Observation Program”, 13 novembre 2026.

La regione del Mar Rosso e della valle del Nilo fotografata durante Gemini XII. Immagine NASA, conservata dai National Archives, tramite Digital Public Library of America e Wikimedia Commons; pubblico dominio negli Stati Uniti.