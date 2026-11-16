Mangrovie, la crescita dopo il 2010 vista dai satelliti Landsat

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La copertura mondiale delle mangrovie è tornata ad aumentare intorno al 2010, dopo decenni di perdite. Il quadro emerge da una ricerca pubblicata su Science e ripresa da NASA Earth Observatory in un articolo del 13 novembre 2026. Il gruppo ha analizzato immagini Landsat raccolte tra il 1984 e il 2023 per seguire i cambiamenti nell’estensione e nella densità della chioma.

Le perdite prima del 2010 e l’espansione successiva

Secondo i dati descritti da NASA, tra il 1984 e il 2010 sono andati persi quasi 3.000 chilometri quadrati di mangrovie. Dopo il 2010 la superficie è invece aumentata di quasi 2.000 chilometri quadrati. La crescita si è concentrata soprattutto in Asia, Australia e Sud America. I due valori indicano una ripresa significativa, ma non la restituzione integrale delle aree perse nel periodo precedente.

La distinzione conta anche per capire che cosa misurano i satelliti: la ricerca ha osservato estensione e densità della copertura vegetale. Questi dati descrivono l’evoluzione delle chiome su scala ampia; da soli non misurano ogni caratteristica ecologica delle foreste né dicono che tutte le aree siano tornate allo stato originario.

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Due percorsi di espansione

NASA riferisce che circa due terzi dell’espansione sono avvenuti con la colonizzazione di nuove aree da parte delle mangrovie. Il terzo restante è legato a ripristino e ricrescita in zone degradate. La crescita globale, quindi, combina l’avanzata naturale della vegetazione in nuovi spazi e interventi di recupero: non è un unico fenomeno replicato allo stesso modo in ogni costa.

Un caso osservato più da vicino si trova nel distretto di Myeik, in Myanmar. Le immagini Landsat confrontano la zona del comune di Palaw nel febbraio 2010 e nel febbraio 2026. La NASA descrive un’espansione della vegetazione lungo la costa e indica che parte della ricrescita sembra interessare risaie abbandonate vicino al villaggio di Kyauktaung. L’articolo collega l’inversione locale anche a maggiore attenzione alla conservazione, tutele forestali più forti e nuovi sedimenti che hanno creato distese fangose colonizzabili.

Una ripresa che non elimina le pressioni

La stessa ricostruzione avverte che la deforestazione resta una sfida, in particolare in Myanmar. Il dato globale positivo non significa che la pressione sulle mangrovie sia cessata o che ogni regione abbia recuperato. Il valore dell’analisi sta nel mettere a confronto quattro decenni di osservazioni coerenti: permette di individuare dove la copertura è cambiata e di distinguere perdita, nuova colonizzazione e ricrescita.

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Fonte: NASA Earth Observatory, “A Global Rebound for Mangroves”, 13 novembre 2026.

Immagine Landsat del 2 febbraio 2026 della costa del Myanmar; la NASA la confronta con una ripresa del 2010 per mostrare l’espansione delle mangrovie. NASA Earth Observatory/Michala Garrison, dati Landsat USGS. Uso secondo le linee guida NASA per immagini e media; nessun endorsement NASA è implicato.