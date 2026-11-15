Google porta in AI Studio la gestione dei crediti Cloud per Gemini API

Google integra in AI Studio il riscatto dei crediti Cloud mensili dei piani AI Pro e Ultra e la gestione della fatturazione per Gemini API.

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Google ha annunciato il 13 novembre 2026 una nuova procedura in Google AI Studio per collegare la fatturazione Cloud e richiedere i crediti mensili inclusi nei piani Google AI Pro e Google AI Ultra. Secondo il blog ufficiale, il flusso permette di creare o collegare il profilo Google Developer Program, attivare la fatturazione e tenere sotto controllo il saldo senza uscire dall’ambiente di AI Studio.

La novità riguarda l’accesso e la gestione dei crediti destinati all’uso della Gemini API. Google precisa che i crediti ricorrenti sono associati ai piani Pro e Ultra attraverso il Google Developer Program: serve un profilo attivo e, se non esiste, la procedura di riscatto può crearne uno. L’annuncio non presenta questa funzione come un cambiamento delle tariffe generali dell’API, ma come un percorso integrato per utilizzare i benefici già compresi nei piani.

Come vengono gestiti i crediti

Il meccanismo descritto da Google prevede che ogni accredito mensile resti valido per dodici mesi dalla data di emissione. Le tranche si accumulano mese per mese e il sistema usa prima quelle in scadenza più vicina. L’azienda afferma inoltre che gli accrediti successivi vengono applicati automaticamente dopo la configurazione, mentre la schermata di fatturazione di AI Studio mostra saldo e consumo.

I crediti possono essere impiegati per chiamate alla Gemini API, anche quando in AI Studio si esaurisce la quota associata all’abbonamento. Google indica però alcune condizioni operative: è necessario collegare un account di fatturazione Cloud e per l’uso della Gemini API con la fatturazione Cloud è richiesto un prepagamento minimo di 5 dollari, oltre a un saldo sufficiente per scalare i crediti promozionali. L’annuncio specifica anche che i crediti sono utilizzabili dal titolare principale del piano e non sono condivisibili con i membri della famiglia.

Cosa cambia per chi sviluppa

Prima di questa integrazione, il riscatto dei benefici e la configurazione della fatturazione richiedevano passaggi separati. La procedura annunciata riunisce nel pannello di AI Studio la creazione del profilo sviluppatore, il collegamento del billing e la consultazione del saldo. Per chi costruisce applicazioni con Gemini, il valore pratico è quindi soprattutto nella gestione centralizzata e nella visibilità dei crediti disponibili.

Le condizioni economiche restano quelle indicate da Google per il piano sottoscritto e per la fatturazione Cloud: i crediti non equivalgono a chiamate illimitate e la presenza di un credito promozionale non elimina il requisito di configurare il billing. Le informazioni qui riportate descrivono l’annuncio ufficiale e non costituiscono un confronto tra piani o un consiglio d’acquisto.

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Fonte: Google Blog, “Claim your Google Cloud Credits in Google AI Studio” (13 novembre 2026).

Schema editoriale originale: dai piani Google Developer Program ai crediti Cloud utilizzabili con Gemini API. Non è una schermata del prodotto. Grafica: Redazione LSDI.it.