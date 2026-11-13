Diabete, screening gratuiti il 14 novembre: sedi e orari

Il 14 novembre controlli e colloqui gratuiti ad Ascoli Piceno, nel Bresciano e a Vaprio d’Adda: sedi, orari e differenze fra i servizi annunciati.

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Sabato 14 novembre 2026, per la Giornata mondiale del diabete, sono annunciati controlli e incontri gratuiti ad Ascoli Piceno, nel Bresciano e a Vaprio d’Adda. Le iniziative hanno modalità diverse: in alcune sedi si misura la glicemia, in altre si valuta il rischio con un questionario e un colloquio. Per scegliere dove andare conta quindi leggere il programma della singola struttura, insieme all’orario.

Gli avvisi istituzionali consultati il 13 novembre permettono di preparare un piccolo itinerario dei servizi disponibili domani. È una selezione di appuntamenti locali, non un elenco nazionale completo e nemmeno l’annuncio di un nuovo servizio permanente. La gratuità riguarda le attività descritte dagli organizzatori nelle rispettive sedi.

Controllo della glicemia con glucometro: foto d’archivio negli Stati Uniti del 15 settembre 2023. Non documenta gli screening italiani del 14 novembre 2026. Foto: Walter Reed National Military Medical Center / DVIDS / DVIDS. Fonte originale; licenza pubblico dominio.

Ascoli Piceno: quattro farmacie dalle 9 alle 13

Il Comune di Ascoli Piceno, nell’avviso aggiornato l’11 novembre, indica quattro farmacie comunali aperte all’iniziativa, tutte dalle 9 alle 13. Sono la Comunale 1, in via del Commercio 52, presso il centro commerciale Al Battente; la Comunale 2, in via Fabriano 7/11; la Comunale 3, in via degli Iris, presso l’ospedale civile Mazzoni; e la Comunale 4, in via Salaria Inferiore 19, nella frazione Brecciarolo.

Il servizio annunciato comprende un test gratuito per valutare il rischio di diabete di tipo 2, una consulenza dei farmacisti sulla prevenzione quotidiana e materiale informativo. L’avviso non descrive un identico esame strumentale per tutte le persone: chi cerca una prestazione specifica può verificare il contenuto del test con il presidio prima dello spostamento.

Brescia, Nave e Ospitaletto: questionario e diabetologo

Il programma dell’ASST Spedali Civili di Brescia prevede per sabato 14 novembre, dalle 8:30 alle 12:30, la compilazione del questionario FINDRISC e un colloquio con il diabetologo. L’accesso è libero e gratuito, rivolto a tutta la popolazione.

Le sedi indicate per quella mattina sono le Case di Comunità di viale Duca degli Abruzzi a Brescia, Nave e Ospitaletto. A Nave è previsto anche lo sportello dell’educatore professionale, con indicazioni sugli stili di vita e sulla prevenzione. Si tratta di attività comprese in un calendario mensile: le sedi dei sabati successivi cambiano, quindi non vanno confuse con quelle del 14 novembre.

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La distinzione è pratica: l’offerta descritta per queste tre sedi è un percorso di valutazione del rischio e confronto con lo specialista. Non equivale alla promessa di una misurazione glicemica in ogni punto del programma. Prima di scegliere la sede conviene chiarire quale attività si sta cercando.

Educazione all’uso di una penna per insulina al Naval Hospital Jacksonville, Florida, giugno 2017. Foto d’archivio: non mostra le sedi italiane né una prestazione annunciata per il 14 novembre. Foto: Jacob Sippel / U.S. Navy / DVIDS / DVIDS. Fonte originale; licenza pubblico dominio.

Vaprio d’Adda: glicemia dalle 8:30 alle 12:30

A Vaprio d’Adda, l’avviso comunale del 12 novembre annuncia invece uno screening glicemico gratuito nella Casa di Comunità di via Don Moletta 22, ai poliambulatori del secondo piano. L’orario è 8:30–12:30. Gli infermieri di famiglia, in collaborazione con i poliambulatori, misureranno la glicemia e rileveranno i parametri vitali, rispondendo alle domande dei partecipanti.

Per questo appuntamento il Comune chiede di presentarsi a digiuno da almeno due ore e indica il Punto Unico di Accesso, telefono 02 90935444, per informazioni. Questa istruzione riguarda Vaprio: non va trasferita automaticamente agli altri appuntamenti. Per dubbi sulla preparazione o sulla propria terapia serve rivolgersi agli operatori sanitari, senza modificare autonomamente le prescrizioni.

Che cosa verificare prima di uscire

Uno screening del rischio, una misurazione e un colloquio sono prestazioni differenti: la partecipazione non sostituisce il percorso diagnostico o i controlli già concordati con il medico. Il punto comune degli avvisi è la possibilità di incontrare professionisti e ricevere informazioni, con modalità locali precise. Orario, sede e preparazione richiesta vanno controllati insieme.

Nell’archivio LSDI abbiamo affrontato anche il Registro nazionale del diabete e il tema dei dati sanitari e le ricerche su nuove tecnologie di screening. Sono argomenti distinti: nessuno dei due descrive i servizi locali disponibili questo sabato.

Fonti e crediti

Programmi verificati il 13 novembre 2026 sulle pagine del Comune di Ascoli Piceno, dell’ASST Spedali Civili di Brescia e del Comune di Vaprio d’Adda, collegate nel testo. Foto reali d’archivio statunitense distribuite da DVIDS in pubblico dominio: non documentano le sedi italiane né gli appuntamenti del 14 novembre. The appearance of U.S. Department of War (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement.