Sicurezza stradale, presìdi e pedalate il 14–15 novembre: orari e ritrovi

Il programma RIME del 14–15 novembre: una selezione di orari e ritrovi, le verifiche prima di partire e i limiti del calendario aggiornato.

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Presìdi, pedalate e iniziative di ricordo per chiedere strade più sicure: sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 la mobilitazione «Ci riprendiamo le strade», raccolta dalla Rete Italiana Mobilità Equa, propone appuntamenti in numerose città italiane. Per partecipare bisogna controllare la singola scheda locale: cambiano orario, punto di ritrovo e forma dell’iniziativa. Non tutti gli appuntamenti prevedono di salire in bicicletta.

Il programma ufficiale RIME consultato il 13 novembre comprende anche alcune iniziative del venerdì. Quella qui proposta è una selezione degli appuntamenti ancora in programma nel fine settimana, utile per orientarsi prima di organizzare lo spostamento. Il calendario è degli organizzatori: non certifica che un evento si sia già svolto, né sostituisce gli avvisi locali su eventuali variazioni.

Segnale di attraversamento pedonale: fotografia di contesto d’archivio pubblicata il 5 febbraio 2024. Il luogo non è identificato come una piazza italiana della mobilitazione; non documenta le iniziative del novembre 2026. Foto: Nilo Velez / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Sabato 14: gli orari di alcuni appuntamenti

A Firenze il programma indica «Strisce Pedonali Umane» alle 11, in via De Sanctis all’incrocio con via Quintino Sella. A Modena la pedalata con die-in parte dal Parco Novi Sad alle 14. A Padova è prevista una ciclabile umana in via Facciolati alle 15, mentre a Reggio Emilia l’appuntamento «La Vita ha la precedenza» è alle 15:30 in piazza Fontanesi.

La giornata comprende anche iniziative mattutine e serali: a Ravenna il ricordo delle vittime della strada è indicato alle 9 in piazza del Popolo; a Castelfranco Veneto la fiaccolata è alle 18 in piazza Donatori di Sangue. Sono esempi del calendario, non l’elenco completo: la mappa RIME permette di individuare il promotore della propria città e verificare il programma specifico.

Domenica 15: presìdi e pedalate, con ritrovi differenti

A Milano l’appuntamento «Insieme per strade più sicure» è alle 10 all’Arco della Pace. Alla stessa ora sono indicati «Persone, non numeri» a Bologna, in via dell’Indipendenza 71/Z, e «Basta Morti in Strada» a Roma, in piazza Capranica. A Genova «Cambiamo strada. Facciamo spazio alla vita» è in programma alle 15 in piazza De Ferrari.

Per Bari la scheda distingue due riferimenti: ritrovo alle 9:30 al Parco Rossani e successivo appuntamento alle 11:15 in piazza Libertà. È un esempio del motivo per cui conviene leggere tutta la scheda, anziché fermarsi al nome della città o al solo orario iniziale. Per ogni iniziativa restano da controllare con il promotore modalità di partecipazione, percorso ed eventuali aggiornamenti.

Da non perdere Arezzo, ZTL: auto elettrica non basta per ottenere il permesso

Biciclette parcheggiate lungo un marciapiede: fotografia di contesto d’archivio pubblicata il 25 settembre 2025. Non documenta una manifestazione RIME né identifica una delle città del programma italiano. Foto: Michelle Frechette / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Un calendario che si aggiorna

La scheda giornalistica di BiciTalk, verificata il 12 novembre, conferma le due giornate e diversi degli orari, ma fotografa una fase precedente della raccolta: riporta 42 mobilitazioni in 40 città. La pagina ufficiale letta il 13 novembre ne elenca 47 in 44 città, includendo anche il venerdì. I due totali hanno quindi un diverso momento di rilevazione e un perimetro temporale da leggere con attenzione.

Queste cifre descrivono appuntamenti raccolti dagli organizzatori, non partecipanti effettivi. Per scegliere dove andare, il dato decisivo resta il programma locale aggiornato. Anche le richieste di maggiore sicurezza e le critiche alla riforma del Codice della strada espresse dai promotori vanno attribuite alla mobilitazione: l’annuncio degli eventi non introduce nuovi obblighi per chi guida.

Prima di mettersi in viaggio

Chi raggiunge un ritrovo in auto deve verificare separatamente accessi e prescrizioni sul percorso. Abbiamo ricostruito, per esempio, i requisiti dei permessi ZTL ad Arezzo e le tratte liguri con obblighi invernali dal 15 novembre. Sono regole di contesti specifici, da controllare quando pertinenti al proprio itinerario; non sono disposizioni legate alle manifestazioni RIME.

Fonti e crediti

Programma ufficiale RIME consultato il 13 novembre 2026 e riscontro indipendente BiciTalk del 12 novembre, collegati nel testo. Fotografie reali di contesto d’archivio: Nilo Velez e Michelle Frechette, WordPress Photo Directory, licenza CC0. Le immagini illustrano pedoni e mobilità ciclabile, non gli eventi annunciati.