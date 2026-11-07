F1 Brasile, Hamilton dal fondo: Ferrari sostituisce l’intera power unit

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Lewis Hamilton partirà dal fondo della griglia del Gran Premio del Brasile, dopo la sostituzione dell’intera power unit della sua Ferrari. L’annuncio della squadra, riportato da Formula 1 il 7 novembre, cambia il quadro rispetto all’arretramento di dieci posizioni inizialmente previsto per il solo motore endotermico. La decisione segue i problemi incontrati nelle ultime prove libere a Interlagos.

Dalle vibrazioni alla sostituzione completa

Il nuovo motore a combustione interna montato prima delle FP3 aveva già portato Hamilton oltre la dotazione stagionale consentita. Nella sessione di sabato il britannico ha segnalato vibrazioni, è rientrato per controlli ed è poi tornato in pista. Successivamente ha lamentato una perdita di potenza e fumo nell’abitacolo, interrompendo il proprio lavoro.

Ferrari ha spiegato di aver rimosso l’unità della vettura numero 44 per ulteriori verifiche e, dopo l’analisi, di aver scelto la sostituzione completa. La squadra ha confermato la partecipazione di Hamilton alle qualifiche, accompagnandola però all’annuncio della partenza dal fondo nella gara di domenica.

Il resoconto di Motorsport, ripubblicato da Yahoo Sports alle 17:30 UTC, aggiunge un effetto sulla preparazione: il pilota non ha potuto effettuare il lavoro con la mescola morbida nelle FP3. Le segnalazioni dalla vettura descrivono i sintomi; le fonti consultate non individuano una causa tecnica definitiva del problema.

Hamilton e Leclerc hanno ora penalità diverse

La ricostruzione ufficiale delle penalità distingue la posizione dei due ferraristi. Charles Leclerc resta indicato con dieci posti di arretramento per il cambio del motore endotermico; per Hamilton il successivo intervento sull’intera power unit comporta invece la partenza dal fondo. Attribuire ancora a entrambi soltanto dieci posizioni darebbe quindi un quadro superato.

La stessa fonte segnala altri tre piloti coinvolti: Max Verstappen e Sergio Pérez partiranno dal fondo dopo le sostituzioni di componenti sulle rispettive vetture, mentre George Russell deve scontare cinque posizioni. Per quest’ultimo resta consultabile il nostro articolo sulla penalità già annunciata per la Mercedes, distinta dal nuovo problema della Ferrari.

Da non perdere F1 Brasile, Russell perde cinque posti per il motore: griglia ancora da definire

Formula 1 ricorda che le penalità per gli elementi della power unit si sommano nello stesso evento e che, superati quindici posti, il pilota deve partire dal fondo. Questo spiega la differenza fra un arretramento quantificato in caselle e la situazione annunciata per Hamilton.

Il fondo della griglia non assegna ancora l’ultima casella

Con più piloti nella stessa condizione, l’annuncio non basta a indicare chi occuperà ciascuna posizione. Per conoscere lo schieramento completo occorre la griglia ufficiale, costruita sul risultato delle qualifiche e sulle decisioni sportive. Qui non viene attribuita a Hamilton una casella precisa, né viene presentata una classifica delle prove come ordine di partenza.

Il weekend arriva dopo il titolo mondiale conquistato da Kimi Antonelli in Messico. Per Hamilton, Motorsport indica inoltre un traguardo personale: quella brasiliana è prevista come la sua quattrocentesima partenza in un Gran Premio. Il nuovo intervento meccanico rende più complessa la preparazione di questo appuntamento, senza consentire previsioni sul risultato della corsa.

Gara domenica alle 18 italiane, salvo variazioni

Il programma ufficiale prevede il via domenica 8 novembre alle 14 di San Paolo, corrispondenti alle 18:00 in Italia. La conversione tiene conto delle quattro ore di differenza fra il circuito, a UTC−3, e Roma, a UTC+1. Sono previsti 71 giri; il programma resta soggetto a modifiche dell’organizzatore.

Fonti e crediti

Verifica del 7 novembre 2026: notizie Formula 1 sul cambio completo e sulle penalità, articolo Motorsport su Yahoo Sports e programma ufficiale, nelle pagine esatte collegate. Conversione degli orari e distinzione fra penalità e casella di partenza a cura della redazione. Le due fotografie sono d’archivio da Imola nel 2025: non documentano il Brasile o il guasto. Originali, autore e licenza sono nelle didascalie.