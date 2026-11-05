Nissan Pixo da 19.990 euro: listino, offerta e autonomia per versione

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Nissan ha annunciato il 4 novembre il listino italiano della nuova Pixo elettrica: si parte da 19.990 euro, con prime consegne previste all’inizio del 2027. La gamma comprende tre allestimenti, tutti con batteria da 27,5 kWh e motore da 60 kW. Il prezzo promozionale di 18.990 euro pubblicato sul sito italiano riguarda invece la versione Engage e un’offerta con scadenza a novembre: va distinto dal listino.

La novità verificata è il prezzo per il mercato italiano, non una consegna immediata. Il comunicato Nissan del 4 novembre rimanda al listino numero 1, valido dal 2 novembre 2026. Il resoconto di Quattroruote conferma i tre livelli di prezzo e l’arrivo delle prime vetture nel 2027.

Tre versioni: cosa comprende il prezzo

Nel PDF ufficiale del listino italiano, i prezzi raccomandati chiavi in mano sono 19.990 euro per Engage, 21.300 per Advance e 22.700 per Evolve, IVA inclusa e IPT esclusa. Comprendono 825 euro per la messa su strada e le altre voci indicate dal documento: quella cifra non va quindi aggiunta una seconda volta.

Engage include il caricatore in corrente alternata da 11 kW, la ricarica rapida fino a 50 kW, Apple CarPlay e Android Auto. Per passare ad Advance servono 1.310 euro in più: fra le aggiunte figurano i sedili posteriori scorrevoli e il sistema Google con pianificatore dei percorsi e assistente Gemini. Queste dotazioni non vanno attribuite automaticamente alla versione d’ingresso.

Evolve costa altri 1.400 euro rispetto ad Advance. Aggiunge, tra l’altro, cerchi in lega da 18 pollici, guida One-Pedal con palette al volante, parcheggio automatico, cruise control adattivo con Stop & Go e sedili anteriori riscaldabili. È dunque la dotazione, oltre al prezzo, a distinguere le tre proposte.

L’offerta da 18.990 euro e le spese escluse

La pagina promozionale Nissan Italia, verificata il 5 novembre, indica per Engage 18.990 euro grazie a un contributo di 1.000 euro, IVA inclusa, della casa e delle concessionarie partecipanti. Non è presentato come un incentivo statale. La validità riguarda le vetture contrattualizzate entro il 30 novembre 2026 presso la rete aderente.

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Il prezzo promozionale esclude sia l’IPT sia il contributo per gli pneumatici fuori uso. Prima di confrontare due preventivi occorre quindi separare prezzo della vettura, eventuali optional e voci escluse. La scadenza dell’offerta riguarda il contratto; non anticipa automaticamente la consegna rispetto all’inizio del 2027 indicato dalla casa.

Autonomia e ricarica: il massimo non vale per tutte

Il comunicato presenta un’autonomia fino a 259 km nel ciclo WLTP. La tabella tecnica del PDF precisa però 256 km per Engage, 259 per Advance e 254 per Evolve. Il dato più alto appartiene quindi alla versione intermedia. Sono valori omologati per il confronto tra vetture, non percorrenze garantite nell’uso quotidiano.

Per la ricarica Nissan dichiara 11 kW in corrente alternata e fino a 50 kW in continua su tutta la gamma. Il comunicato indica circa 28 minuti dal 15 all’80%; il listino riporta 30 minuti dal 10 all’80%. Gli intervalli iniziali sono diversi: non sono due misure della stessa operazione. La potenza massima non equivale inoltre a un tempo costante per tutta la sessione.

Per orientarsi tra le tecnologie, su LSDI abbiamo spiegato la differenza pratica nell’aggiornamento sulla ricarica AC della Grandland. Il costo dell’energia resta un conto separato dal prezzo dell’auto, come mostra il nostro articolo sulle tariffe Electra a fasce orarie.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 5 novembre 2026: comunicato Nissan del 4 novembre, listino ufficiale numero 1 valido dal 2 novembre, pagina dell’offerta italiana e articolo Quattroruote del 4 novembre, collegati nelle sezioni pertinenti. Foto d’archivio: JUICE e Michael Förtsch, Unsplash; originali, date, licenza e limiti illustrativi nelle didascalie.