Montenegro verso l’UE, firma possibile a giugno 2027: le condizioni

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Il Montenegro potrebbe firmare il trattato di adesione all’Unione europea nel giugno 2027, se completerà i passaggi ancora necessari. È il calendario indicativo contenuto nel pacchetto sull’allargamento adottato dalla Commissione il 4 novembre 2026. La novità è una sequenza di obiettivi verificabili: chiusura dei negoziati entro dicembre, lavoro sul trattato nella primavera successiva e possibile firma a giugno. L’ingresso nell’UE richiederà poi altri adempimenti: la firma non coincide con l’adesione.

Che cosa prevede il calendario per il Montenegro

L’allegato I della comunicazione ufficiale, alle pagine 30–32 numerate del documento, precisa che il calendario dipende dal rispetto dei requisiti e non anticipa le decisioni delle istituzioni europee. Per la Commissione, i negoziati potrebbero concludersi già nel dicembre 2026. Il passaggio richiede l’accordo del Consiglio sulla chiusura dei capitoli rimasti e sulle disposizioni finanziarie, istituzionali e transitorie.

Il documento distribuisce i dossier fra due conferenze intergovernative ipotizzate per novembre e dicembre. Nella prima fase indica, fra gli altri, energia, trasporti, sicurezza alimentare e fiscalità; nella seconda, ambiente, servizi finanziari e i capitoli su giustizia e diritti fondamentali. Per chi segue i rapporti economici con il Paese, questi sono i settori in cui cercare i successivi atti formali, evitando di trattare un obiettivo negoziale come una norma già applicabile.

Prima della firma servono altre decisioni

La tappa successiva sarebbe completare il progetto di trattato nella primavera 2027, concordandolo fra gli Stati membri e il Montenegro e predisponendo le traduzioni. Per la possibile firma di giugno, l’allegato elenca un parere positivo della Commissione, il consenso del Parlamento europeo e una decisione del Consiglio sull’ammissione. Sono condizioni espresse: nessuna di queste approvazioni può essere data per acquisita sulla base del solo annuncio odierno.

Anche il resoconto SDA pubblicato da Radio BeO il 4 novembre distingue la conclusione dei negoziati dalla firma e dall’ingresso effettivo. Dopo la firma, il trattato dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri e dal Montenegro secondo le rispettive procedure costituzionali, come chiarisce l’allegato ufficiale. Per il lettore italiano, dunque, giugno 2027 è una possibile data di firma, non una decorrenza già fissata per nuovi diritti o obblighi legati all’adesione.

I progressi verificati e i controlli che continueranno

Nel comunicato della Commissione ripreso dalla delegazione UE, il Montenegro risulta avere chiuso provvisoriamente 21 capitoli. Bruxelles considera essenziali il proseguimento delle riforme e un ampio consenso politico. Il carattere provvisorio della chiusura conta: il percorso resta legato all’attuazione degli impegni, non soltanto al raggiungimento di una scadenza.

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L’allegato prevede infatti un monitoraggio fino all’adesione e relazioni al Consiglio e al Parlamento europeo. Descrive inoltre possibili strumenti nel futuro trattato per affrontare arretramenti gravi, compresa, come ultima risorsa, una clausola di rinvio. Non si tratta di una misura già adottata contro il Montenegro, ma delle salvaguardie prospettate per il periodo che precederebbe l’ingresso.

Quattro percorsi, senza un’adesione collettiva automatica

Il pacchetto comprende anche tabelle di marcia per Albania, Moldova e Ucraina. La Commissione le presenta come strumenti modificabili in base ai progressi dei singoli candidati: non assegnano ai quattro Paesi una data comune d’ingresso. Lo stesso comunicato prevede un lavoro sull’integrazione graduale in energia, trasporti, digitale e difesa, subordinato alle condizioni richieste.

Per orientarsi fra le diverse relazioni con Bruxelles, sono utili anche due casi distinti già approfonditi da LSDI: l’Alleanza UE–Canada, che riguarda una cooperazione più stretta, e il recepimento svizzero delle sanzioni europee. Accordi e allineamento a singole politiche hanno effetti propri; il calendario montenegrino riguarda invece il percorso formale verso l’adesione.

Fonti e crediti

Commissione europea: comunicato del 4 novembre 2026 e comunicazione COM(2026) 690, allegato I, pagine 30–32. Riscontro: Radio BeO/SDA, 4 novembre 2026. Fotografie d’archivio con autori, pagine originali e licenza nelle didascalie; non documentano gli annunci odierni.