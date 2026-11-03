Beverly 2027, TFT da 6,88 pollici e nuovo attacco per il bauletto

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Piaggio ha presentato a EICMA il Beverly 2027 nelle cilindrate 310 e 400: le novità più concrete sono il display TFT a colori da 6,88 pollici e il maniglione posteriore con attacco del bauletto integrato. Il comunicato del Gruppo del 3 novembre descrive anche nuovi cerchi e interventi sulle finiture anteriori. È un aggiornamento di equipaggiamento e stile; la presentazione non basta, da sola, a stabilire prezzi e tempi di consegna italiani.

Per chi sta confrontando uno scooter già in concessionaria con il modello annunciato al Salone, il punto è riconoscere le dotazioni specifiche del 2027. La sigla Beverly e la cilindrata non bastano a distinguerli: il nuovo cruscotto e il diverso supporto posteriore sono due elementi da verificare nella scheda dell’esemplare offerto.

Il nuovo schermo e il collegamento al telefono

La fonte ufficiale indica una strumentazione TFT più ampia, dotata di sensore crepuscolare e predisposta per la connessione con lo smartphone. Piaggio attribuisce al nuovo pannello una migliore leggibilità sia con molta luce sia al buio: è una caratteristica dichiarata dal produttore, non il risultato di una prova su strada di LSDI.

La predisposizione al collegamento va distinta dal sistema che abilita le singole funzioni. Nell’approfondimento di MotorBox del 3 novembre, la piattaforma Piaggio MIA è indicata di serie su Beverly 400 e 400 S; attraverso il nuovo TFT consente anche la navigazione a pittogrammi. Il lettore interessato al 310 deve quindi verificare il pacchetto effettivamente incluso nel preventivo, senza estendere automaticamente a ogni versione la dotazione descritta per il 400.

Bauletto: cambia il fissaggio, non è annunciato un omaggio

Il nuovo maniglione posteriore incorpora il supporto per il bauletto. Secondo Piaggio, il montaggio non richiede piastre aggiuntive. È un cambiamento pratico per chi usa lo scooter negli spostamenti quotidiani, ma l’annuncio del supporto non equivale all’inclusione del bauletto nel prezzo: il comunicato richiama separatamente la gamma di accessori.

Le differenze visibili e i due allestimenti

Davanti arrivano cornici nere per il proiettore e gli indicatori di direzione, entrambi a LED, insieme a una nuova finitura verticale dello scudo, la cosiddetta cravatta. Cambiano anche i cerchi: Piaggio li descrive come più sportivi nel disegno e più leggeri dei precedenti, senza quantificare nella sezione dedicata il risparmio di peso.

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MotorBox distingue Beverly e Beverly S soprattutto per colori e finiture. Per il primo indica Bianco Luna e Grigio Grafite; per la S, Nero Meteora, Grigio Mercurio, Blu Lapis e Verde Minerale. Colore, cilindrata e allestimento vanno dunque letti insieme quando si confrontano le proposte commerciali.

Che cosa resta da sapere per l’acquisto in Italia

Il comunicato corporate consultato non fornisce un listino italiano del Beverly 2027 né una data di arrivo nelle concessionarie. I prezzi presenti nelle schede commerciali collegate agli articoli non vengono qui attribuiti al nuovo modello senza una conferma ufficiale specifica. Prima di un ordine servono quindi anno modello, versione, dotazioni comprese e data di consegna indicati nel preventivo.

La presentazione arriva mentre gli scooter trainano le immatricolazioni italiane di ottobre. Il collegamento al telefono è anche uno dei temi del Salone: il Central Gateway presentato da Bosch riguarda un diverso livello dell’elettronica del veicolo; non è annunciato come componente di questo Beverly.

Fonti e crediti

Gruppo Piaggio, comunicato del 3 novembre 2026, sezione Beverly 310 e 400; MotorBox, aggiornamento Beverly 2027 del 3 novembre 2026. Verifica delle pagine effettuata il 3 novembre. Fotografie d’archivio, con autore, pagina originale e licenza nelle rispettive didascalie: non documentano l’allestimento 2027.