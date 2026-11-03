Moto connesse, Bosch presenta il nuovo Central Gateway a EICMA

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Bosch ha presentato a EICMA 2026 una nuova generazione di Central Gateway, la centralina che controlla il traffico dati in ingresso nella moto. Il comunicato del 3 novembre descrive un dispositivo destinato ai costruttori: il suo compito è separare le connessioni esterne, come cloud, Wi-Fi e Bluetooth, dai sistemi che intervengono sulla guida. Per chi usa navigazione e servizi collegati al telefono, la novità riguarda dunque ciò che accade dietro lo schermo.

La presentazione ufficiale Bosch distingue le versioni mostrate al Salone da quella destinata alle architetture future. Non annuncia un kit universale da installare sulla propria moto, né un prezzo per il pubblico italiano.

Light, Base e High: a cosa servono le tre versioni

A Milano l’azienda espone Light e Base. La prima è una variante compatta a 16 pin, pensata per veicoli con poco spazio disponibile e per l’integrazione in architetture elettroniche esistenti. La Base ha invece 39 pin e aggiunge funzioni di controllo della carrozzeria per i modelli di fascia superiore.

Bosch offre anche una High a 99 pin, progettata per le future generazioni di veicoli con elettronica fortemente integrata. Questi numeri descrivono configurazioni e destinazioni del componente: non sono una graduatoria della protezione garantita al motociclista. La scelta dipende dal progetto del veicolo e dall’integrazione decisa dal costruttore.

Il filtro all’ingresso e i controlli nelle centraline

Il gateway agisce come interfaccia centrale per i dati che arrivano dall’esterno. A questa barriera Bosch affianca chip di sicurezza inseriti nelle singole centraline, comprese quelle dell’ABS e del controllo motore. Secondo il produttore, questo ulteriore livello serve a far transitare nella rete del veicolo soltanto segnali verificati anche in presenza di un accesso esterno.

L’annuncio comprende servizi durante la vita del mezzo: monitoraggio delle flotte, rilevamento di attacchi e intrusioni, tracciamento delle vulnerabilità. La protezione descritta non si esaurisce quindi nel montaggio di un componente. Sono funzioni dichiarate dall’azienda, non risultati di una prova indipendente svolta da LSDI; la presentazione non consente di promettere una moto invulnerabile.

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Lo schermo connesso è solo la parte visibile

Nello stesso dossier Bosch annuncia l’avvio della produzione del TFT Connect System da 7 pollici sulla nuova Triumph Tiger 1200. Il display può mostrare navigazione e musica e permette l’attivazione successiva di funzioni. È un esempio del ruolo crescente delle interfacce digitali; non dimostra, da solo, quale versione del nuovo gateway sia installata su una determinata moto.

Anche le assistenze radar hanno compiti propri. La distinzione fra funzioni e allestimenti conta, come abbiamo spiegato per le versioni dell’Africa Twin 2027 e i radar Sensing Ride. Assistenza alla guida, visualizzazione dei contenuti e controllo degli accessi digitali vanno letti separatamente nelle dotazioni.

Che cosa verificare prima di considerarlo un acquisto

La domanda utile per un acquirente italiano è quali soluzioni siano effettivamente previste sulla versione scelta. Nel materiale consultato mancano un elenco completo dei modelli compatibili, condizioni di aggiornamento per il cliente e prezzi al dettaglio del gateway. Non si possono ricavare dalla sola presentazione fieristica.

Il confronto corretto resta fra componenti per i costruttori e prodotti acquistabili come ricambio o accessorio: una distinzione presente anche nelle novità Brembo per EICMA. La notizia Bosch, ripresa da MotorBox il 3 novembre, riguarda un nuovo strumento di integrazione e protezione dell’elettronica, non una disponibilità universale già confermata.

Fonti e crediti

Bosch Media Service, comunicato del 3 novembre 2026; MotorBox, articolo del 3 novembre, aggiornato alle 10:50. Immagini, pagine originali, licenze e crediti nelle didascalie. Verifica delle fonti: 3 novembre 2026.