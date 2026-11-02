Pandina, produzione frenata dai componenti: possibili effetti fino a dicembre

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La produzione della Fiat Pandina è ridotta per la scarsa disponibilità di un componente elettronico della centralina motore. Lo conferma FIAT nella nota sul mercato italiano pubblicata il 2 novembre: le difficoltà potrebbero continuare a incidere durante novembre e dicembre, coinvolgendo soprattutto Pomigliano d’Arco e Mirafiori, anche per la Fiat 500. Non è stato annunciato un calendario definitivo delle fermate né un ritardo uguale per tutte le consegne.

Il componente mancante e gli stabilimenti coinvolti

La casa collega esplicitamente la minore quota di mercato di ottobre ai volumi limitati della Pandina. Il problema indicato è la disponibilità di un componente della centralina che gestisce il motore: il comunicato non ne identifica il fornitore e non quantifica quanti pezzi manchino. Stellantis e FIAT dichiarano di cercare alternative per riportare gradualmente le attività ai livelli normali.

Il Fatto Quotidiano, nel resoconto del 2 novembre aggiornato alle 13:25, riferisce la comunicazione del gruppo e precisa il riferimento alla centralina del motore N3 GSE. La ricostruzione segnala possibili sospensioni a Pomigliano, dove viene assemblata la Pandina, e a Mirafiori per la 500. Il punto verificato è dunque una difficoltà di approvvigionamento già presente, accompagnata dalla possibilità di ulteriori effetti nei due mesi successivi.

La nota ufficiale usa una formulazione prudente sul seguito della crisi: non stabilisce che entrambe le fabbriche resteranno chiuse fino a dicembre. Mancano un conteggio dei giorni di stop, un volume di produzione perso e una data certa per il pieno recupero. Attribuire oggi uno di questi numeri al gruppo significherebbe andare oltre quanto comunicato.

Ottobre: distinguere le auto dai veicoli commerciali

Pur con la produzione limitata, Pandina Hybrid risulta ancora l’auto più immatricolata in Italia nel mese, con 7.198 unità secondo l’elaborazione Dataforce riportata da FIAT. Il risultato commerciale non smentisce il problema industriale: la registrazione di vetture e l’assemblaggio in fabbrica sono passaggi diversi, che il comunicato mette in relazione senza fornire un bilancio dettagliato delle scorte.

Per le sole autovetture, FIAT dichiara 12.259 immatricolazioni e una quota del 9,3%. Il totale di 16.021 unità e il 10,9% citati in apertura della nota comprendono invece anche Fiat Professional. I due valori non sono intercambiabili. Il quadro complessivo delle alimentazioni e dei volumi nazionali resta nell’approfondimento sul mercato italiano di ottobre.

Che cosa può verificare chi ha ordinato una vettura

La comunicazione riguarda gli approvvigionamenti industriali, non una nuova condizione di vendita. Non contiene un aumento di listino, una sospensione generalizzata degli ordini o un richiamo delle auto già in circolazione. Non consente neppure di calcolare un’attesa aggiuntiva valida per ogni allestimento: disponibilità in pronta consegna e vetture ancora da produrre vanno verificate sul singolo ordine.

Per un acquisto in corso, l’informazione utile da richiedere alla concessionaria è quindi lo stato effettivo della vettura e l’eventuale aggiornamento della data prevista di consegna. La possibilità di effetti fino a dicembre non equivale a una nuova scadenza contrattuale automatica. Serviranno indicazioni specifiche per capire quali ordini saranno interessati e in che misura.

Questo annuncio del 2 novembre aggiunge un problema concreto di fornitura al quadro dei risultati trimestrali Stellantis diffusi il 28 ottobre. Sono informazioni diverse: dai conti consolidati del gruppo non si può dedurre il programma dei turni di ciascuno stabilimento.

Fonti e crediti

FIAT / Stellantis Media, comunicato del 2 novembre 2026: fonte primaria sulle limitazioni, sui possibili effetti e sui dati commerciali. Il Fatto Quotidiano, 2 novembre 2026: riscontro e dettaglio sul motore. Le due fotografie ufficiali sono d’archivio: mostrano eventi del 2024 e del 2025, non la situazione produttiva attuale. Fonte originale, credito e condizioni di uso editoriale sono indicati nelle didascalie.