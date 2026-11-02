Allerta 3 novembre: arancione in quattro zone lucane, resta in Puglia

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Per martedì 3 novembre l’allerta arancione resta in Puglia e si restringe in Basilicata. Il bollettino della Protezione civile del 2 novembre, emesso alle 14:57, indica quattro zone lucane in arancione per rischio idrogeologico, contro le sette riportate per lunedì. In Puglia il livello riguarda sia i temporali sia il rischio idrogeologico. Per organizzare gli spostamenti di domani occorre però leggere anche gli orari degli avvisi locali: il colore della mappa nazionale non dice da solo quando termina ogni misura.

Basilicata: quattro zone in arancione, tre passano al giallo

Le zone lucane indicate in arancione per martedì sono Basi-A1, Basi-B, Basi-E2 e Basi-E1. Basi-A2, Basi-D e Basi-C compaiono invece in giallo per rischio idrogeologico. È la differenza concreta rispetto al quadro di lunedì, quando tutte e sette risultavano in arancione.

La riduzione dell’area con criticità moderata non equivale all’assenza di rischi nelle altre zone. Il bollettino mantiene inoltre il giallo per rischio idraulico in tutte e sette le aree lucane. Per individuare il proprio Comune si può cercare l’indirizzo nella mappa ufficiale del bollettino, che restituisce il nome della zona: le sigle non vanno tradotte in confini amministrativi approssimativi.

Il precedente aggiornamento per il 2 novembre si basava sul documento del 1° novembre. Le indicazioni di oggi riguardano una nuova giornata e un’estensione diversa dell’arancione in Basilicata.

Puglia: temporali e rischio idrogeologico, con orari da verificare

Per il 3 novembre la sintesi nazionale elenca in arancione Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica e Bradanica, bacini del Lato e del Lenne e Salento. Il rischio idraulico resta distinto: è giallo in alcuni dei bacini elencati.

Un esempio degli orari locali arriva da Bisceglie, nell’avviso comunale del 2 novembre. Per la Puglia centrale Adriatica il Comune segnala la proroga dell’arancione per pioggia fino alle 6 di martedì 3 novembre. Il vento passa invece da arancione a giallo, con la stessa scadenza. Questo orario non può essere esteso automaticamente a tutta la regione né trasformato in una garanzia sulle condizioni successive.

Le altre aree e le verifiche prima di uscire

Il nuovo bollettino riporta anche criticità gialle in zone di Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia, con fenomeni ed estensioni differenti. La lettura per regione è quindi solo una sintesi: vanno controllati il tipo di rischio e la zona precisa del percorso, insieme agli eventuali provvedimenti del Comune.

Per le famiglie, il colore dell’allerta non dimostra da solo la sospensione delle lezioni. Occorre verificare le ordinanze e le comunicazioni dell’istituto. Anche le pause scolastiche e le variazioni dei trasporti del 2 novembre riguardavano una data specifica e non attestano automaticamente cosa accadrà martedì.

Nelle indicazioni istituzionali sui temporali, la Protezione civile raccomanda di controllare le previsioni quando si programma un’attività all’aperto e di integrarle con le osservazioni locali. In presenza di fulmini invita a raggiungere un luogo chiuso e ad attendere almeno 30 minuti dall’ultimo tuono prima di riprendere le attività esterne. Il bollettino descrive criticità previste: non certifica danni già avvenuti né sostituisce le disposizioni territoriali.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 2 novembre 2026: Protezione civile, bollettino delle 14:57; Comune di Bisceglie, avviso aggiornato alle 13:15; Protezione civile, comportamenti in caso di temporali e fulmini. Le fotografie sono d’archivio e non documentano la perturbazione attuale né le zone in allerta. Autori, luoghi, originali e licenza sono indicati nelle didascalie.