Ecomondo dal 3 novembre: bus, viabilità e primi incontri a Rimini

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Ecomondo apre domani, martedì 3 novembre, alla Fiera di Rimini e prosegue fino a venerdì 6. Per chi raggiunge la manifestazione dedicata all’economia verde e circolare, la prima cosa da organizzare è il tragitto: il Comune ha annunciato collegamenti aggiuntivi e restrizioni nelle strade vicine al quartiere fieristico. Il piano riguarda anche chi abita o lavora nella zona.

Treno e bus: quale collegamento scegliere

La fermata ferroviaria RiminiFiera si trova a circa 50 metri dall’Ingresso Sud ed è attiva nelle giornate di manifestazione. Dalla stazione di Rimini sarà disponibile anche lo Shuttle della Linea 9, diretto alla Fiera senza fermate intermedie, accanto al servizio ordinario.

Dal 3 al 6 novembre sono annunciati tre bus speciali gratuiti: AB per Marina Centro, San Giuliano Mare e Rivabella; CE per la costa verso Bellaria; D per la costa verso Riccione. Per lo Shuttle e le linee ordinarie occorre verificare il titolo di viaggio applicabile.

Le restrizioni stradali dal 3 novembre

Le chiusure temporanee annunciate dal Comune il 31 ottobre sono previste dalle 8 alle 15, con riapertura subordinata alle esigenze operative e alle decisioni della Polizia locale. Interessano tutta via Imperatrice Teodora e tratti di via Turchetta, via Togliatti e via Teodorico: il dettaglio dei confini è nell’avviso comunale. Restano ammessi residenti, accessi ai passi carrai, attività e cantieri dell’area, soccorsi, trasporto pubblico e scuolabus.

Chi arriva in auto può quindi preparare il percorso verso i parcheggi ufficiali, seguendo segnaletica e indicazioni del personale. L’elenco delle deroghe non equivale a un accesso libero per tutti i visitatori.

I primi incontri: tessile, aria e recupero dei materiali

Il programma pubblicato dall’ENEA, presente nello spazio Hall Sud/129, permette di scegliere anche gli appuntamenti prima di partire. Martedì 3 novembre, dalle 14 alle 15:30, l’Innovation Arena ospita l’incontro sul passaporto digitale dei prodotti tessili e sulla tracciabilità della filiera. Dalle 15:30 alle 17:45, all’Agorà Malatesta nella Hall B8, è previsto il confronto sulla qualità dell’aria negli ambienti interni.

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Mercoledì 4, dalle 10:30 alle 13, all’Agorà Ariminum nella Hall D1 si parlerà di recupero dei materiali nelle costruzioni, il cosiddetto urban mining. Sempre il 4 novembre, dalle 16 alle 17:30, lo stand Ecoem nel padiglione B3, numeri 309-408, ospita il confronto sulla filiera dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le materie prime critiche e i modelli di economia circolare. Sono appuntamenti annunciati: il programma indica temi e sedi, non risultati scientifici già presentati o nuovi obblighi per cittadini e imprese.

Come preparare una visita mirata

Conviene abbinare il primo incontro scelto al collegamento di andata, e controllare separatamente il ritorno. La conferma delle giornate di servizio non garantisce che qualsiasi corsa coincida con la fine di ogni convegno. Per gli orari puntuali, i riferimenti sono le tabelle richiamate nell’avviso comunale e i canali del gestore del trasporto.

Per approfondire i temi prima della visita, LSDI ha spiegato come leggere gli indicatori di Ecosistema Urbano e la mappa delle aree potenzialmente recuperabili del rapporto ISPRA sul suolo. Offrono elementi per valutare progetti e dati ambientali oltre la presentazione in fiera.

Fonti e crediti

Informazioni controllate il 2 novembre 2026. Fotografie d’archivio del 2013: autore, pagina originale e licenza sono indicati nelle didascalie.