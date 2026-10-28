iPhone Duo, Apple riconosce problemi al display: come chiedere assistenza

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Apple ha riconosciuto un problema al display interno di un piccolo numero di iPhone Duo e invita chi lo riscontra a contattare AppleCare per una sostituzione. La dichiarazione è stata fornita a 9to5Mac il 26 ottobre, dopo le prime segnalazioni sullo schermo del nuovo telefono pieghevole. Non contiene un conteggio delle unità coinvolte né una spiegazione tecnica definitiva del guasto.

Per chi ha acquistato il dispositivo, il riferimento concreto è l’assistenza Apple. Le foto circolate sui social, da sole, non permettono di stimare la frequenza del problema: nel suo resoconto della risposta dell’azienda, 9to5Mac segnala anche immagini e testimonianze false generate con l’intelligenza artificiale. Il riconoscimento del difetto e l’attendibilità di ogni singola immagine sono dunque due questioni distinte.

Fotografia d’archivio pubblicata il 30 aprile 2025: un iPhone tradizionale smontato, non un iPhone Duo né un esemplare coinvolto nelle segnalazioni. Foto: Fotografia Lui Vlad / Unsplash. Foto originale · Licenza Unsplash.

La risposta Apple e la richiesta di sostituzione

AppleCare, nella comunicazione dell’azienda, indica il canale da contattare. La testata che ha ricevuto la dichiarazione precisa che per questo problema non serve avere un abbonamento AppleCare+ e invita anche chi ha comprato il telefono da un operatore a rivolgersi direttamente ad AppleCare. Questa indicazione riguarda il problema descritto: non equivale a una copertura indistinta di qualsiasi danno al telefono.

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Il testo non stabilisce tempi di consegna del dispositivo sostitutivo, un elenco di numeri di serie o una percentuale di guasti. Prima di organizzarsi contando su un cambio immediato, occorre quindi verificare con l’assistenza le condizioni applicabili al proprio caso e la disponibilità effettiva. Non sono dati ricavabili dal numero di post pubblicati online.

Cosa ha osservato iFixit, e cosa resta un’ipotesi

Il teardown pubblicato da iFixit il 25 ottobre offre un esame diretto della struttura del dispositivo. Gli specialisti descrivono il sistema di cerniera e gli strati dello schermo e discutono possibili pressioni sul pannello durante la chiusura. Si tratta di osservazioni e ipotesi tecniche sul funzionamento: non di una causa dei guasti confermata da Apple per tutte le unità interessate.

Il giudizio sulla riparabilità è provvisoriamente di 5 su 10, il più alto assegnato da iFixit a un pieghevole fra quelli esaminati fino a quel momento. Il risultato riflette anche aspetti favorevoli, come la rimozione delle batterie e l’accesso ad alcuni componenti. Non significa però che sostituire il pannello interno sia semplice: l’analisi evidenzia proprio la complessità degli interventi su display e cerniera.

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Negozio Apple: fotografia d’archivio pubblicata il 16 luglio 2026, non una sede identificata come coinvolta nelle sostituzioni. Foto: Catarina Duarte / Unsplash. Foto originale · Licenza Unsplash.

I riferimenti per chi chiede assistenza in Italia

La pagina italiana di assistenza e riparazione iPhone consente di avviare la richiesta e descrive l’intervento di persona al Genius Bar o presso un Centro Assistenza Autorizzato Apple. Il personale effettua un’ispezione del dispositivo e presenta le opzioni disponibili. Le condizioni generali dell’assistenza non sostituiscono la valutazione del problema specifico segnalato su iPhone Duo.

La stessa pagina ricorda che opzioni e disponibilità possono variare secondo il luogo e i ricambi. I prezzi in dollari citati nel teardown non costituiscono quindi un preventivo italiano: nella pagina consultata il calcolatore delle tariffe non era leggibile senza JavaScript. Per capire la distinzione fra intervento tecnico e condizioni offerte al cliente, resta utile il nostro approfondimento sul diritto alla riparazione.

Chi dipende dallo smartphone per biglietti, mappe e prenotazioni deve considerare anche l’eventuale periodo senza dispositivo. La checklist digitale per preparare il telefono a un viaggio raccoglie gli aspetti pratici della connessione e delle applicazioni da controllare. Il punto ancora da chiarire con Apple è quando e con quali modalità il singolo cliente potrà ottenere la sostituzione.

Fonti e crediti

9to5Mac, dichiarazione Apple del 26 ottobre 2026; iFixit, analisi originale del 25 ottobre 2026; Apple, assistenza iPhone in Italia, consultata il 28 ottobre. Fotografie d’archivio su Unsplash: un iPhone tradizionale smontato e un negozio Apple; fonti, date e licenza nei crediti. Nessuna delle due documenta un iPhone Duo guasto.