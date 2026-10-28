Ami OUTDOOR a EICMA: pubblico dal 5 novembre e prove di guida

Citroën annuncia Ami OUTDOOR a EICMA. Stand Q74, pubblico dal 5 all’8 novembre e test di Ami e Buggy: cosa è confermato e cosa verificare.

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Citroën porterà Ami OUTDOOR a EICMA 2026 per il debutto italiano della serie speciale. La casa lo ha annunciato il 27 ottobre, confermando anche la presenza di Ami e Ami Buggy nell’area dedicata alle prove. Per chi vuole organizzare una visita a Rho Fiera Milano, la prima distinzione riguarda il calendario: il salone comincia il 3 novembre, ma l’apertura ordinaria al pubblico è dal 5 all’8 novembre.

Il comunicato Citroën descrive due spazi differenti: lo stand Dueruote per conoscere il quadriciclo e prenotare un test drive, e l’area esterna Your Urban Mobility, indicata anche con la sigla YUM, per guidare i veicoli messi a disposizione. Il programma delle prove annunciato dal marchio va dal 4 all’8 novembre: questa data non anticipa l’apertura generale della fiera.

Ami OUTDOOR nell’immagine ufficiale allegata al comunicato del 27 ottobre 2026; non è una fotografia di EICMA. Foto: Citroën / Stellantis Media. Fonte originale · Condizioni di utilizzo editoriale.

Quando entrare e dove trovare Ami

Il calendario ufficiale dell’organizzatore riserva martedì 3 e mercoledì 4 novembre a stampa e operatori, con ingresso in queste due giornate soltanto per i maggiorenni. Da giovedì 5 a domenica 8 l’orario per pubblico, operatori e stampa è dalle 9:30 alle 18:30. Chi programma la visita con il normale accesso del pubblico deve dunque fare riferimento a queste quattro giornate.

Il punto da cercare è il padiglione 5, stand Q74, nello spazio Dueruote. Secondo Citroën, qui sarà possibile salire a bordo, conoscere il prodotto e prenotare la prova da svolgere all’esterno. L’area YUM avrà un percorso dedicato e veicoli con driver qualificati in affiancamento. L’annuncio non dettaglia durata delle sessioni, numero dei posti o requisiti specifici per partecipare: sono informazioni da verificare prima di considerare assicurata la propria prova.

OUTDOOR esposta, Ami e Buggy per le prove

La serie OUTDOOR era già stata presentata a settembre. La notizia del 27 ottobre riguarda quindi il suo debutto italiano al salone e l’organizzazione della presenza del marchio. La caratteristica più riconoscibile è il tetto apribile su una Ami con carrozzeria chiusa e porte, soluzione che Citroën aveva finora riservato alla Buggy.

Completano l’allestimento la tinta Khaki Green, i cerchi bianchi in acciaio, le grafiche specifiche e lo spoiler posteriore. Nell’abitacolo sono previsti sedili con tonalità dedicata, cinture Infra Rouge e accessori portaoggetti del Color Pack. Sono caratteristiche dichiarate dal costruttore: l’annuncio non è una prova indipendente del veicolo.

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Per i test drive il comunicato nomina Ami e Ami Buggy. Anche il resoconto del Giornale Digitale del 27 ottobre distingue i due modelli dalla OUTDOOR esposta. Non viene confermata separatamente una OUTDOOR da guidare: chi vuole provare proprio quell’allestimento dovrà chiederlo al punto prenotazioni.

Ami Buggy: fotografia ufficiale d’archivio dal comunicato del 3 novembre 2025, non delle prove EICMA 2026. È una versione diversa dalla OUTDOOR con porte. Foto: Citroën / Stellantis Media. Fonte originale · Condizioni di utilizzo editoriale.

I dati dichiarati e le informazioni da controllare

Nel descrivere Ami, Citroën ricorda due posti affiancati, velocità massima di 45 km/h, batteria da 5,5 kWh e autonomia fino a 75 km, con ricarica da una comune presa elettrica. Sono dati della casa, non misurazioni effettuate durante le prove di EICMA. Il comunicato richiama la guida dai 14 anni con patente AM; questa indicazione sul veicolo non stabilisce da sola le condizioni di ammissione ai test della manifestazione.

La comunicazione su EICMA non contiene un nuovo listino italiano né tempi di consegna della OUTDOOR. Per un eventuale acquisto servono condizioni commerciali aggiornate, separate dal programma della fiera. È una distinzione utile anche leggendo le novità KTM annunciate prima di EICMA e il nostro precedente sul Mobility Expo di Palermo: esposizione, prova e disponibilità commerciale descrivono momenti differenti.

Fonti e crediti

Citroën, annuncio del 27 ottobre 2026; EICMA, calendario ufficiale 2026; Il Giornale Digitale, 27 ottobre 2026. Fotografie Citroën/Stellantis Media: immagini ufficiali, con fonte e condizioni editoriali nei crediti; nessuna ritrae prove già svolte a EICMA 2026.