BookCity 2026, Varese debutta con 21 eventi gratuiti dal 23 novembre

BookCity arriva a Varese dal 23 al 29 novembre con 21 eventi gratuiti. Sedi, apertura a Milano e una verifica pratica su anteprime e prenotazioni.

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Varese entra per la prima volta nel programma di BookCity Milano: dal 23 al 29 novembre 2026 ospiterà 21 appuntamenti gratuiti. La novità è stata annunciata il 26 ottobre dal Comune di Varese, nella giornata di presentazione della quindicesima edizione. Per il lettore significa una settimana di incontri distribuiti in città, con quattro eventi nella Biblioteca civica e altre iniziative in librerie, scuole e luoghi della cultura.

Il dato utile per organizzarsi è questo: il calendario principale va dal 23 al 29 novembre, ma il programma comprende anche anteprime. La gratuità annunciata per i 21 appuntamenti varesini, inoltre, non permette di dedurre che ogni incontro sia accessibile senza prenotazione. Le modalità vanno controllate nella scheda del singolo evento.

Le sedi di Varese e il programma diffuso

L’annuncio comunale elenca, oltre alla Biblioteca civica, il Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero, il Cinema Teatro Nuovo, la Fondazione Morandini e le librerie degli Asinelli, Ubik e Mondadori Bookstore. Sono coinvolti anche Palazzo Estense, Sala Montanari, la scuola media Anna Frank, Villa Panza e l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Varese. Non c’è dunque un’unica sede alla quale presentarsi per seguire l’intera manifestazione.

Il resoconto di VareseNews del 26 ottobre conferma numero, date e gratuità degli appuntamenti e descrive un percorso che intreccia letteratura, storia, cinema, musica e arti visive. Per scegliere un incontro, quindi, conviene partire anche dall’argomento e dalla sede, oltre che dal nome di un autore.

A Milano l’apertura con Whitehead

Il comunicato di BookCity del 26 ottobre colloca l’inaugurazione lunedì 23 novembre alle 20 al Teatro Dal Verme. Colson Whitehead dialogherà con Francesco Costa; condurrà Giovanna Zucconi. La chiusura è prevista domenica 29 novembre, sempre alle 20, nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti, con Samantha Harvey e Paolo Giordano.

Il tema dell’edizione, Il senno sulla Luna, richiama l’episodio dell’Orlando Furioso in cui Astolfo cerca il senno perduto di Orlando. Il programma affianca alle presentazioni rubriche dedicate ai classici, alla scuola e al rapporto con la tecnologia. La presenza di Varese si aggiunge a quelle di Como, Cremona, Lodi, Monza, Pavia e Sondrio: le date della settimana non indicano che tutti gli appuntamenti si svolgano nel capoluogo.

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Libri aperti al FIKA Cafe di Toronto: immagine d’archivio illustrativa del tema della lettura, pubblicata il 7 marzo 2016. Foto: Patrick Tomasso / Unsplash, licenza Unsplash. Versione ridimensionata; non raffigura BookCity o una sede della manifestazione.

Un esempio per le famiglie: data, età e prenotazione

La scheda di Fila a nanna. Terenzio Brandamolle e il segreto del biscione mostra perché è utile leggere il dettaglio. L’incontro è fissato al Castello Sforzesco il 15 novembre alle 15, prima della settimana principale, ed è indicato dai quattro anni in su. Gli attori di Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino accompagneranno le famiglie in un’attività legata alle fiabe e ai tesori del museo.

Alla verifica del 27 ottobre la pagina segnala prenotazione obbligatoria e annuncia che le prenotazioni apriranno nei prossimi giorni. La presenza del pulsante «Prenota» non basta, quindi, per affermare che i posti siano già prenotabili. Né la sigla del progetto BookCity Milano 0-6 sostituisce l’età specificata per questa attività.

Cosa controllare prima di partire

Il calendario ufficiale consente di cercare per date e argomenti. Una volta scelto l’appuntamento, occorre annotare città, sede, ora, destinatari e istruzioni di accesso. Per Varese l’annuncio generale conferma i 21 eventi gratuiti, ma non dettaglia le condizioni di ingresso di ciascuno: non attribuiamo loro una regola unica sulle prenotazioni.

Per altri percorsi fra testi e pubblico, su LSDI si possono leggere l’approfondimento sulla lettura del Cantico affidata a Benigni e il resoconto su premi e repliche della Festa del Cinema di Roma. Sono manifestazioni differenti: qui il riferimento operativo resta la scheda BookCity dell’incontro scelto.

Fonti e crediti

Fonti: annuncio del Comune di Varese e VareseNews del 26 ottobre; comunicato del 26 ottobre, calendario e scheda dell’evento sul sito BookCity, collegati nel testo e consultati il 27 ottobre 2026. Le fotografie sono d’archivio e non documentano l’edizione 2026: Fred Romero, Flickr, CC BY 2.0; Patrick Tomasso, Unsplash, licenza Unsplash. Fonti originali, date e licenze sono indicate nelle didascalie.