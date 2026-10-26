ATP Finals, Cobolli sesto nella Race: 760 punti su De Minaur

Cobolli ha 3.640 punti nella Race del 26 ottobre: 20 dietro Medvedev e 760 su De Minaur. La qualificazione a Torino resta aperta tra Vienna e Parigi.

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Flavio Cobolli resta sesto nella corsa alle ATP Finals di Torino, con 3.640 punti: la qualificazione non è ancora annunciata. L’aggiornamento pubblicato dall’ATP lunedì 26 ottobre colloca il romano a venti lunghezze da Daniil Medvedev e davanti ad Arthur Fils. Per il pubblico italiano, la settimana dei tornei di Vienna e Basilea serve a seguire una corsa ancora aperta, prima dell’ultimo Masters 1000 a Parigi.

Flavio Cobolli a Cincinnati il 17 agosto 2026: foto d’archivio, non del torneo di Vienna. Foto: Navin75, originale Flickr, CC BY-SA 4.0. Immagine integrale, ridimensionata.

I margini di Cobolli nel quadro del 26 ottobre

La fotografia ufficiale della PIF ATP Live Race To Turin pubblicata dall’ATP assegna 3.660 punti a Medvedev, quinto, e 3.425 a Fils, settimo. Fra Cobolli e il francese ci sono dunque 215 punti: è una differenza calcolata sui totali di questa rilevazione, non una previsione sull’esito dei prossimi tornei.

Più indietro figurano Frances Tiafoe con 3.380 punti, Rafael Jodar con 3.159 e Alex de Minaur con 2.880. Sky Sport conferma il margine di 760 punti di Cobolli su De Minaur, indicato come primo degli esclusi considerando il forfait già annunciato di Jannik Sinner.

Il numero utile da seguire non è quindi soltanto il piazzamento dell’azzurro. Contano anche le distanze dai rivali: un turno superato da uno degli inseguitori può cambiare il confronto, anche quando Cobolli non sta giocando.

Medvedev e Fils hanno guadagnato una posizione

La nuova situazione segue i risultati della settimana appena conclusa. L’ATP segnala il passaggio di Medvedev al quinto posto dopo il titolo ad Almaty e quello di Fils al settimo dopo la semifinale di Bruxelles. Sono avanzamenti nella corsa stagionale, da tenere distinti dalle posizioni della classifica mondiale.

Nell’aggiornamento, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton sono già indicati come qualificati per Torino. Cobolli non compare ancora con questa indicazione: il suo vantaggio sugli inseguitori descrive una posizione favorevole, senza trasformarla in un biglietto acquisito.

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Arthur Fils al challenger della Vendée il 6 ottobre 2021: foto d’archivio, non della semifinale di Bruxelles. Foto: si.robi, originale Flickr, CC BY-SA 2.0. Immagine integrale, ridimensionata.

Vienna e Basilea, poi l’appuntamento di Parigi

Il calendario riportato da Sky colloca i due ATP 500 dal 26 ottobre al primo novembre e il Masters 1000 di Parigi dal 2 all’8 novembre. A Vienna sono iscritti Cobolli e diversi rivali diretti; a Basilea giocano, fra gli altri, Fils e Jodar. Seguire soltanto il torneo austriaco darebbe quindi una lettura parziale della corsa.

I titoli di Vienna e Parigi assegnano rispettivamente 500 e 1.000 punti, come ricorda Sky. Quei 1.500 punti rappresentano il bottino dei due titoli: non sono un incremento già acquisito da Cobolli né una garanzia che tutti i concorrenti possano recuperare la stessa distanza.

Come leggere i prossimi aggiornamenti

La Race considera i risultati dell’anno solare; il ranking mondiale utilizza invece una finestra di 52 settimane. La distinzione, spiegata nella guida di Sky, evita di confrontare totali che rispondono a domande diverse: il rendimento stagionale per Torino e la posizione nella graduatoria generale.

I numeri qui riportati si riferiscono al quadro ATP del 26 ottobre, senza incorporare risultati successivi. Per il contesto sono disponibili su LSDI la notizia sulla rinuncia di Sinner alle Finals e quella sulla conferma di Torino come sede anche nel 2027.

Fonti e crediti

ATP, aggiornamento della Race del 26 ottobre 2026; Sky Sport, classifica e calendario, pagina del 25 ottobre consultata il 26. Foto d’archivio: autori, originali e licenze nelle didascalie.