Inter-Fiorentina 2-1: Thuram e Zielinski decidono nel recupero

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L’Inter ha battuto la Fiorentina 2-1 a San Siro domenica 25 ottobre, nell’ottava giornata di Serie A. Il risultato è cambiato interamente nel recupero: Marcus Thuram ha risposto al vantaggio di Alex Jimenez, poi Piotr Zielinski ha trasformato il rigore del sorpasso. I nerazzurri raggiungono così la Lazio a 22 punti; i viola restano a quota quattro.

La distinzione che conta, per leggere questa partita, è tra il punteggio al termine dei novanta minuti e quello definitivo. La Fiorentina era ancora avanti quando è iniziato il recupero. Non ha incassato soltanto il pareggio: ha perso anche il punto che avrebbe conservato con l’1-1. Per l’Inter, invece, le ultime due azioni decisive hanno trasformato una possibile sconfitta in una vittoria.

Il vantaggio viola e le occasioni dell’Inter

Il resoconto ufficiale del club nerazzurro ricostruisce una prima frazione chiusa senza reti, con David De Gea impegnato sui tentativi di Pio Esposito e Thuram. La pressione dei padroni di casa è proseguita nella ripresa, senza però produrre subito il vantaggio. A segnare per prima è stata la Fiorentina: al 65’, Jimenez ha ricevuto da Nicolò Fagioli e ha battuto Ivan Provedel con una conclusione dalla distanza.

Il gol ha cambiato il compito delle due squadre. I viola dovevano difendere il margine, mentre l’Inter cercava di recuperare una gara nella quale aveva già costruito opportunità. Carlos Augusto ha colpito due traverse; De Gea ha continuato a opporsi alle conclusioni nerazzurre. Dall’altra parte, un intervento di Provedel su Wilfried Gnonto ha impedito alla Fiorentina di portarsi sul 2-0.

Thuram pareggia e conquista il rigore

La svolta è arrivata nel primo minuto di recupero. Thuram ha concluso l’azione del pareggio con un tiro rasoterra, dopo lo scambio con Andy Diouf. Il francese è poi rimasto al centro dell’episodio successivo: il contatto in area con Valdepeñas ha portato Maurizio Mariani ad assegnare il calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato Zielinski, entrato nel secondo tempo, che ha battuto De Gea.

La sintesi di Sky Sport conferma questa sequenza e il risultato finale. Sul minuto esatto del rigore le indicazioni non sono uniformi: il tabellino di Sky riporta 90’+7, mentre la sua sintesi e la cronaca dell’Inter indicano il 98’. Il fatto concorde è che entrambe le reti nerazzurre sono arrivate nel recupero. Qui il sorpasso viene quindi descritto senza attribuirgli un minuto unico non condiviso dalle fonti.

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Tre punti per restare in testa, Fiorentina ferma a quattro

Il resoconto di SportMediaset colloca Inter e Lazio insieme a 22 punti dopo il successo nerazzurro. È il dato utile per la parte alta della classifica: la vittoria mantiene il confronto al vertice, senza determinare un distacco fra le due squadre. Il percorso dei biancocelesti era già al centro del nostro approfondimento sulla Lazio in testa al campionato.

Per la Fiorentina resta invece una sconfitta maturata dopo essere stata vicina al successo esterno. I quattro punti non cambiano; la posizione definitiva della giornata dipenderà anche dalle altre partite. Rispetto alla sconfitta dei viola contro la Roma, raccontata ad agosto, a Milano il punteggio è rimasto aperto fino agli ultimi istanti. Il vantaggio costruito nella ripresa non è bastato: il pareggio di Thuram e il rigore hanno cancellato in pochi minuti il margine conquistato con il gol di Jimenez.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 25 ottobre 2026: Inter, cronaca e tabellino ufficiali; Sky Sport, risultato e sintesi; SportMediaset, cronaca e situazione in classifica. Le fotografie mostrano lo stadio e sono entrambe d’archivio: non raffigurano la partita del 25 ottobre. Autori, pagine originali e licenza CC BY 2.0 sono indicati nelle didascalie.