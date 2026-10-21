Napoli, 4-3 al Bodø/Glimt: cosa cambia dopo il primo successo

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il Napoli trova la prima vittoria nella fase campionato di Champions League, ma il 4-3 sul Bodø/Glimt lascia insieme sollievo e domande. Al Maradona gli azzurri si sono portati avanti tre volte, sono stati raggiunti due volte e hanno chiuso con un gol subito nel recupero. La doppietta di Scott McTominay, la rete lampo di Matteo Politano e l’autogol di Odin Bjørtuft hanno consegnato alla squadra di Massimiliano Allegri i primi tre punti europei della stagione. Il risultato riaccende il percorso, dopo le sconfitte con Arsenal e Villarreal, ma la sequenza dei pareggi norvegesi mostra quanto il successo sia rimasto in bilico fino alla fine.

Lo stadio Diego Armando Maradona, casa del Napoli: immagine d’archivio, non ritrae la partita con il Bodø/Glimt. Foto: Calciopedia/Wikimedia Commons, CC0.

Una partita in bilico fino al recupero

Il Napoli è passato in vantaggio dopo appena un minuto: Politano ha concluso al volo il cross di Leonardo Spinazzola. Al 27’ il Bodø/Glimt ha pareggiato con Jens Petter Hauge, ma prima dell’intervallo McTominay ha riportato avanti gli azzurri, al 41’. Nella ripresa il copione si è ripetuto: Kasper Høgh Helmersen ha firmato il 2-2 al 63’, poi lo scozzese ha segnato di testa il 3-2 al 75’, ancora su servizio di Politano.

Nel finale il Napoli ha allungato con un’autorete di Odin Bjørtuft all’89’, nata da un’azione di Giovane. Il Bodø/Glimt non ha smesso di attaccare e al 90’+4 Sondre Fet ha fissato il punteggio sul 4-3. La cronaca ufficiale del club registra quindi quattro marcatori azzurri nel tabellino, contando l’autogol, e due reti per McTominay: un dettaglio che restituisce la difficoltà di una gara mai davvero chiusa.

La vittoria vale tre punti e interrompe la partenza senza successi nella competizione: nelle prime due giornate erano arrivati lo 0-1 contro l’Arsenal e il 1-3 sul campo del Villarreal. Non è una qualificazione né una garanzia di passaggio del turno; è un risultato che rimette il Napoli in corsa nella fase a girone unico e riduce il margine d’errore nelle prossime gare. Il calendario europeo prevede ora la trasferta contro il Porto il 4 novembre, un passaggio utile per misurare se la rimonta di martedì possa diventare continuità.

Scott McTominay in azione con il Napoli in una partita di campionato: foto d’archivio, non ritrae la sfida con il Bodø/Glimt. Foto: Middu785/Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Il segnale più netto è il contributo di McTominay, decisivo con due gol in una serata in cui il Napoli ha dovuto rimontare le due reti norvegesi. Politano ha inciso in due momenti chiave: ha aperto il punteggio e poi ha servito il cross del 3-2. Sono dati concreti su cui Allegri può costruire, senza trasformare una vittoria sofferta in una diagnosi definitiva sullo stato della squadra.

Restano infatti aspetti da correggere. Il Bodø/Glimt ha trovato il pareggio dopo il primo gol e ha ripetuto la rimonta sul 2-1, mentre il Napoli ha concesso un’ultima rete quando sembrava aver messo al sicuro il risultato. La capacità di produrre occasioni e segnare quattro volte è un elemento positivo; la gestione dei vantaggi e delle fasi finali richiederà verifiche, soprattutto in una competizione che lascia pochi giorni per recuperare prima dei prossimi impegni.

Per i tifosi, la conseguenza immediata è semplice: la classifica europea non è più ferma a zero punti e il prossimo turno assume un peso diverso. Una vittoria in Portogallo darebbe seguito al risultato del Maradona; un’altra battuta d’arresto riporterebbe pressione sulla squadra. Per ora il 4-3 allontana almeno l’urgenza di una serata senza punti, ma il gol subito al 90’+4 ricorda che il margine di sicurezza è ancora ridotto.

Conclusioni finali

Il successo sul Bodø/Glimt rimette il Napoli in movimento in Champions e porta in primo piano la doppietta di McTominay. Il punteggio, però, racconta anche una gara aperta fino all’ultimo: gli azzurri hanno saputo trovare la rete decisiva, ma non hanno neutralizzato del tutto la reazione avversaria. I tre punti contano; la prova di maturità sarà dare continuità al risultato nel prossimo appuntamento europeo.

Leggi anche: Champions, doppia sfida per Roma e Napoli: cosa cambia stasera

Leggi anche: Venezia-Napoli 1-0, svolta al Penzo: cosa cambia in classifica