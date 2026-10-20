Autotrasporto, 480 milioni per i tir: cosa cambia dopo l’intesa

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Il governo annuncia lo sblocco di 480 milioni di euro per i crediti d’imposta sul gasolio e promette di attivare oltre un miliardo di risorse per l’autotrasporto. L’intesa raggiunta a Milano il 20 ottobre dopo gli incontri con le associazioni nazionali e con i gruppi autonomi del Sud apre una fase nuova, ma non chiude la protesta: i trasportatori siciliani hanno revocato il fermo, mentre in Puglia la sospensione è parziale e in Calabria e Campania i presidi sono destinati a proseguire almeno fino al 27 ottobre. Per le imprese, la differenza decisiva sarà tra fondi annunciati e pagamenti effettivamente arrivati.

Autocarri in sosta lungo la Via Emilia, in una fotografia d’archivio del 2014: immagine di contesto, non documenta i presidi del 20 ottobre. Foto: Dario Dominico/Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Che cosa prevede l’intesa sui fondi

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha riferito che la dotazione destinata alle domande per il credito d’imposta sul gasolio presentate fino al 30 agosto sale da circa 430 a 480 milioni. Il ministro Matteo Salvini ha detto che i primi pagamenti sarebbero partiti dal giorno successivo agli incontri e che le somme dovrebbero raggiungere le imprese interessate entro novembre. Nel confronto è stato indicato anche lo sblocco di 590 milioni già stanziati per il rinnovo del parco veicolare. Le cifre descrivono impegni e risorse da rendere operative: non equivalgono a un accredito immediato per ogni azienda.

Il quadro comprende ulteriori risorse per i consumi di settembre e ottobre e l’intenzione di reperire altri 100-150 milioni. Rixi ha inoltre precisato che il credito d’imposta relativo ai periodi successivi sarà riconosciuto nel 2027. Il calendario, quindi, è articolato: le richieste già presentate fino ad agosto entrano nella prima fase, mentre i consumi più recenti dipendono da nuove coperture e da provvedimenti successivi. Il tavolo ministeriale fissato per il 27 ottobre servirà, secondo quanto annunciato, a verificare l’avvio dei pagamenti e a discutere la fase successiva.

Le associazioni nazionali hanno definito positivi gli impegni e hanno chiesto che siano tradotti in atti concreti e verificabili. Tra i punti indicati figurano l’adeguamento automatico dei costi di trasporto quando cambia il prezzo del gasolio e i contributi per i collegamenti marittimi. La Federazione Autotrasportatori Italiani ha sottolineato che continuerà a vigilare fino alla verifica del 27 ottobre. Il passaggio dalla promessa amministrativa al pagamento conta soprattutto per le aziende che hanno già sostenuto il costo del carburante e attendono il rimborso.

Un autotreno a due rimorchi fotografato in Puglia nel 2022: immagine d’archivio, non ritrae mezzi coinvolti nella protesta. Foto: Saggittarius A/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Perché una parte dei blocchi continua

La mobilitazione non è coordinata da un unico soggetto con una sola decisione valida per tutto il Paese. Dopo il confronto, il Comitato trasportatori siciliani ha revocato il fermo dei servizi; in Puglia alcuni gruppi hanno annunciato una ripresa parziale, subordinata a risposte concrete. Gli autonomi in Calabria e Campania hanno invece dichiarato che manterranno i presidi almeno fino al nuovo incontro ministeriale. Le posizioni differenti spiegano perché l’annuncio di risorse non abbia prodotto un rientro uniforme delle proteste.

Nei giorni precedenti i blocchi avevano interessato accessi stradali, porti e snodi logistici del Mezzogiorno, con segnalazioni di disagi ai trasporti e alla distribuzione. Il 20 ottobre il governo ha chiesto la rimozione dei presidi ancora attivi, mentre i gruppi che li mantengono sostengono di attendere garanzie operative. La situazione va seguita attraverso gli aggiornamenti locali: un’intesa nazionale non significa che ogni tratto stradale o ogni servizio portuale sia tornato subito alla normalità.

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Le immagini che accompagnano questo articolo sono fotografie d’archivio del trasporto merci e non mostrano la protesta in corso. Anche in assenza di blocchi generalizzati, l’incertezza sulle date di ripartenza e sui pagamenti può pesare sulla programmazione delle imprese, che devono sostenere carburante, pedaggi e consegne. Il monitoraggio delle richieste accolte e delle erogazioni sarà quindi un indicatore più concreto dell’effetto dell’intesa rispetto al solo valore complessivo annunciato.

Camion in transito e in coda al Passo del Brennero, fotografia del 2007: un corridoio internazionale di merci, non una scena della protesta attuale. Foto: MartinPutz/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Che cosa devono verificare le imprese

Per gli autotrasportatori il primo passaggio pratico è controllare le comunicazioni relative alla propria domanda e le scadenze applicabili alla finestra di credito d’imposta già presentata. Le informazioni diffuse dopo il tavolo si riferiscono alle richieste arrivate fino alla fine di agosto; per settembre e ottobre sono previste risorse ulteriori, ma i dettagli vanno formalizzati. Anche i 590 milioni per il rinnovo dei mezzi riguardano una linea distinta, con finalità e procedure proprie, e non vanno confusi con il rimborso dei costi del gasolio.

La verifica del 27 ottobre sarà il prossimo appuntamento per capire se i pagamenti annunciati sono effettivamente iniziati, quali richieste vengono liquidate e in che tempi si completa la copertura. Resta inoltre da vedere se il governo porterà in un decreto la norma per rendere più automatico l’adeguamento dei costi di trasporto al prezzo del carburante. Fino a quel passaggio, l’intesa costituisce un impegno politico e amministrativo: il suo valore per le imprese dipenderà dall’attuazione e dalla continuità degli interventi.

Per l’economia quotidiana il nodo è anche logistico. Un fermo prolungato può rallentare consegne e approvvigionamenti, mentre una riapertura dei presidi può ridurre i disagi senza risolvere da sola il problema dei margini delle aziende. Il confronto tra governo e categoria resta aperto proprio perché le richieste riguardano sia i costi già sostenuti sia regole che rendano più prevedibile il lavoro futuro. I prossimi giorni chiariranno se il calendario dei pagamenti sarà sufficiente a ricomporre le diverse mobilitazioni.

Conclusioni finali

L’incontro del 20 ottobre ha prodotto l’annuncio di 480 milioni per le domande di credito d’imposta sul gasolio presentate fino ad agosto, lo sblocco di fondi per il rinnovo dei mezzi e nuove risorse da definire. La Sicilia ha revocato il fermo, mentre in Puglia, Calabria e Campania restano forme diverse di protesta. Il passaggio decisivo sarà l’attuazione: pagamenti, coperture per i mesi successivi e provvedimenti sui costi dovranno essere verificati al tavolo del 27 ottobre.

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