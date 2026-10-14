Prezzi Istat, allarme casa: cosa rischiano famiglie e bollette

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il nuovo dossier Istat sui prezzi al consumo non fotografa solo un rincaro: racconta quanto sia cambiato il bilancio quotidiano degli italiani. Tra il 2000 e il 2025 il livello generale dei prezzi e’ salito del 63%, ma la media nasconde una frattura molto concreta: la voce abitazione e utenze corre molto piu’ veloce, superando il raddoppio. E’ qui che il caro vita smette di essere una statistica e diventa scelta forzata tra risparmio, spesa alimentare, affitto, bollette e manutenzione della casa.

Il segnale e’ forte perche’ arriva mentre l’inflazione e’ tornata a pesare sulle tasche: secondo le stime provvisorie Istat di settembre 2026, il NIC e’ salito del 4,2% su base annua. Il punto, pero’, non e’ soltanto l’ultimo dato mensile. Il nodo e’ l’accumulo di venticinque anni di rincari, che ha spostato in modo permanente il peso delle spese essenziali.

Prezzi al mercato della frutta di Porta Palazzo, Torino. Foto: Jorge Franganillo/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Il dato che pesa di piu’: casa e utenze oltre il raddoppio

Nel confronto Istat tra 2000 e 2025, l’indice generale dei prezzi cresce del 63%. Ma l’aggregato legato ad abitazione, acqua, elettricita’ e combustibili supera il 100%, con l’ANSA che riporta un aumento del 119% per abitazione e utenze e un balzo ancora piu’ alto, 145%, per bollette elettriche e gas.

Questo significa che la casa non pesa solo quando si compra o si firma un contratto di affitto. Pesa ogni mese, nelle bollette, nei costi energetici, nelle spese condominiali che incorporano manutenzioni e consumi, nelle decisioni su riscaldamento, elettrodomestici, lavori e assicurazioni. Per molte famiglie la parte non comprimibile del bilancio e’ diventata piu’ rigida: anche tagliando spese discrezionali, il margine resta piccolo.

Spesa alimentare e servizi: il caro vita non colpisce tutto allo stesso modo

Il dossier mostra anche una seconda lezione: l’inflazione non e’ uguale per tutti i prodotti. Gli alimentari e le bevande, secondo la ricostruzione rilanciata dall’ANSA, si avvicinano a un rincaro dell’87% nel periodo. Alloggio e ristorazione salgono dell’86%, anche per l’effetto del turismo. Al contrario, istruzione e sanita’ crescono sotto il 30%, mentre beni e servizi di informazione e comunicazione risultano in forte calo.

Questa divergenza cambia la percezione del caro vita. Un telefono o un servizio digitale possono costare meno in termini relativi, ma non compensano automaticamente l’aumento di pane, bollette, affitti, trasporti o assicurazioni. La famiglia guarda al saldo finale del mese, non alla media aritmetica delle categorie. Per questo il dato sulle voci essenziali e’ quello che politicamente ed economicamente conta di piu’.

Da non perdere Bankitalia, allarme imprese: cosa rischiano prezzi e lavoro

Perche’ il rincaro della casa diventa un rischio economico

Quando le spese fisse crescono piu’ dei redditi disponibili, il primo effetto e’ la riduzione dei consumi rinviabili. Si rimandano acquisti, si cercano offerte, si cambia fornitore, si riducono viaggi e ristorazione. Il secondo effetto riguarda gli investimenti domestici: efficientamento energetico, manutenzione, sostituzione di impianti e lavori condominiali diventano piu’ difficili da finanziare proprio quando potrebbero aiutare a contenere le bollette future.

Il terzo rischio e’ distributivo. Chi vive in una casa efficiente o ha un mutuo a condizioni favorevoli subisce meno il colpo. Chi e’ in affitto, abita in edifici energivori o ha redditi bassi affronta un peso proporzionalmente maggiore. Per questo il dato Istat non parla soltanto di prezzi: parla di disuguaglianza energetica, accesso alla casa e capacita’ di risparmio.

Edificio residenziale a Esino Lario, Lombardia. Foto: Daniel Case/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Cosa cambia per famiglie, imprese e manovra

Per le famiglie il messaggio pratico e’ chiaro: non basta seguire il dato medio dell’inflazione. Bisogna guardare al proprio paniere reale, dove casa, energia e alimentari possono pesare molto piu’ della media nazionale. Il confronto tra offerte luce e gas, la verifica dei consumi, la manutenzione degli impianti e la pianificazione delle spese condominiali diventano strumenti di difesa, non dettagli amministrativi.

Per le imprese, invece, il nodo e’ il trasferimento dei costi lungo la filiera. Se energia, assicurazioni, logistica e affitti commerciali aumentano, una parte del rincaro puo’ finire nei prezzi finali. Questo alimenta un circuito delicato: famiglie piu’ prudenti consumano meno, imprese con margini stretti ritoccano i listini, la domanda rallenta.

Per la politica economica il dossier arriva in un momento sensibile. Gli interventi su bollette, casa e redditi disponibili hanno un impatto immediato sulla vita delle persone, ma devono fare i conti con vincoli di bilancio e con una crescita gia’ fragile. Il rischio e’ concentrare il dibattito su bonus temporanei senza affrontare il tema strutturale: ridurre il costo energetico degli edifici, rendere piu’ prevedibili gli oneri in bolletta e proteggere i nuclei piu’ esposti.

Conclusioni finali

Il dato Istat sui prezzi dal 2000 al 2025 e’ un promemoria severo: l’inflazione non si misura solo mese per mese, ma anche nella trasformazione lenta delle spese essenziali. Il +63% medio e’ gia’ molto; il raddoppio di casa e utenze e’ il vero allarme. Per le famiglie italiane il tema non e’ astratto: riguarda la possibilita’ di risparmiare, curare la casa, pagare le bollette senza rinunciare ad altro. La sfida ora e’ evitare che il caro abitare diventi il principale freno ai consumi e alla sicurezza economica domestica.

Leggi anche: Fmi alza il Pil Italia: cosa cambia per manovra e prezzi

Leggi anche: Bankitalia, allarme imprese: cosa rischiano prezzi e lavoro