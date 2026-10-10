Bankitalia, allarme imprese: cosa rischiano prezzi e lavoro

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Il segnale che arriva dalle imprese italiane non e’ una frenata secca, ma nemmeno un via libera. L’ultima indagine della Banca d’Italia sulle aspettative di inflazione e crescita dice che nel terzo trimestre il pessimismo si e’ attenuato, mentre restano aperti tre nodi concreti: costi degli input, prezzi di vendita e domanda interna.

Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia a Roma. Credito: Carlo Raso, pubblico dominio, via Wikimedia Commons.

Per famiglie e lavoratori il punto e’ semplice: se le aziende continuano a trasferire una parte dei rincari nei listini, la discesa dell’inflazione percepita puo’ restare lenta. Per le imprese, invece, il rischio e’ muoversi in un equilibrio stretto: proteggere i margini senza spegnere ordini, investimenti e occupazione.

Il segnale di Bankitalia sulle imprese

L’indagine e’ stata condotta tra il 25 agosto e il 18 settembre 2026 su imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti. Il quadro mostra giudizi negativi sulla situazione economica generale meno pesanti rispetto al trimestre precedente, ma ancora peggiori rispetto alla fase precedente all’avvio della guerra in Medio Oriente.

La domanda totale resta positiva nel complesso, sostenuta soprattutto dalla componente estera. Il lato piu’ fragile e’ quello interno: quando gli ordini nazionali rallentano, le imprese hanno meno spazio per scaricare costi e incertezza sui prezzi senza perdere clienti. Ecco perche’ il dato non riguarda solo bilanci aziendali, ma anche carrelli della spesa, contratti e decisioni di investimento.

Prezzi e costi: dove nasce il rischio

Secondo la rilevazione, i prezzi di vendita hanno continuato a crescere in tutti i comparti. Le imprese si attendono ulteriori aumenti nei prossimi dodici mesi, legati soprattutto alle materie prime. La parte piu’ delicata e’ il passaggio dai costi agli scaffali: Bankitalia segnala che la maggior parte delle aziende colpite dai rincari riconducibili al conflitto li ha gia’ trasferiti, in parte o del tutto, sui propri prezzi.

Questo non significa automaticamente una nuova fiammata generalizzata. Significa pero’ che il rientro dell’inflazione puo’ essere meno lineare se energia, materie prime e trasporti restano instabili. Il consumatore finale vede l’effetto con ritardo: prima aumentano i costi di produzione, poi i listini all’ingrosso, infine i prezzi al dettaglio o le tariffe dei servizi.

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Interno di uno stabilimento produttivo in Italia: i rincari degli input restano uno dei canali di pressione sui prezzi. Credito: Mark Turney (IMCOM)/U.S. Army, pubblico dominio, via Wikimedia Commons.

Occupazione e investimenti, il punto da guardare

Il passaggio piu’ importante per il lavoro e’ nelle prospettive. Le condizioni operative attese per il quarto trimestre restano sfavorevoli, ma la domanda totale e quella estera sono ancora positive. Anche l’occupazione e’ prevista in aumento, seppure a un ritmo piu’ contenuto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Gli investimenti programmati per il 2026 restano espansivi. E’ una notizia non banale, perche’ indica che molte aziende non stanno congelando i piani industriali. Ma le condizioni per investire sono giudicate ancora sfavorevoli, soprattutto dalle imprese piu’ piccole. Qui si gioca una parte della competitivita’: chi ha piu’ capitale e accesso al credito stabile puo’ assorbire meglio gli shock; chi lavora con margini ridotti rischia di rinviare assunzioni, macchinari e innovazione.

Cosa cambia per famiglie e aziende

Per le famiglie il primo effetto da monitorare e’ la persistenza dei prezzi. Se i rincari si stabilizzano ma non rientrano, il potere d’acquisto resta sotto pressione anche senza titoli drammatici sull’inflazione. Per le aziende, invece, il tema e’ capire quanto della domanda dipenda dall’estero e quanto dal mercato italiano: il raffreddamento interno puo’ rendere piu’ difficile difendere fatturato e margini.

Il messaggio politico-economico e’ altrettanto chiaro: energia, materie prime e credito restano leve decisive. Interventi generici sui bonus o misure una tantum rischiano di incidere poco se non riducono l’incertezza con cui imprese e famiglie prendono decisioni. Il dato Bankitalia non annuncia una crisi, ma segnala che la normalizzazione e’ ancora incompleta.

Conclusioni finali

L’indagine di Bankitalia racconta un’economia meno cupa, ma non tranquilla. Le imprese vedono domanda estera e investimenti ancora vivi, mentre costi e prezzi restano il canale di rischio principale. Per i lettori la conseguenza e’ concreta: nei prossimi mesi il vero indicatore da seguire non sara’ solo l’inflazione media, ma quanto i rincari continueranno a filtrare nei listini, nei salari reali e nelle scelte di assunzione.

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