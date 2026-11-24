Iwo Jima, l’eruzione ridisegna la costa: NASA stima 50 ettari di nuova terra

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Un’eruzione vulcanica sottomarina al largo della costa sud-orientale di Iwo Jima ha modificato il profilo dell’isola. In un aggiornamento del 24 novembre, la NASA Earth Observatory stima che la nuova terra collegata alla spiaggia possa coprire circa 50 ettari, pari a circa l’1,7% della superficie dell’isola. È una stima da immagini satellitari: la durata della formazione resta incerta.

Landsat 9 ha ripreso Iwo Jima l’11 novembre 2026. Il pennacchio vulcanico e la firma infrarossa sono indicati nell’immagine. Credito: NASA Earth Observatory/Michala Garrison, usando dati Landsat USGS. Fonte e descrizione originale NASA.

Che cosa mostrano le immagini di Landsat 9

La NASA confronta un’immagine del 26 ottobre, quando la costa appariva ancora senza la nuova formazione, con una ripresa dell’11 novembre. Nella seconda si vede un tratto triangolare di terra che si collega alla costa sud-orientale; vicino al punto dell’eruzione compaiono anche un pennacchio e materiale galleggiante identificato come pomice.

I segnali di attività erano aumentati a fine ottobre. Il 27 ottobre i sensori sismici hanno registrato una forte crescita dell’attività e, secondo la ricostruzione NASA, l’Agenzia meteorologica giapponese ha riferito che erano state scattate le prime fotografie dell’eruzione. Il 16 novembre la Guardia Costiera giapponese ha confermato la formazione di nuova terra collegata alla spiaggia preesistente.

Perché la nuova costa potrebbe durare poco

La superficie indicata dalle immagini è una valutazione approssimativa, non una misura definitiva del terreno stabile. Il geologo NASA Daniel Slayback osserva che le onde possono erodere rapidamente i materiali accumulati da eruzioni dominate da tefra, cioè frammenti vulcanici. La nuova terra nata durante l’attività del 2023, nella stessa zona, scomparve dopo poche settimane. Gli scienziati seguiranno le prossime immagini per capire se il bordo cresce, si abbassa o viene consumato dal mare.

La NASA segnala che la natura dei materiali può cambiare l’esito: la lava basaltico-andesitica, se presente, può consolidare le ceneri e rendere la formazione più resistente. Per ora la durata della nuova spiaggia resta quindi una questione aperta, come sottolinea anche il titolo del rapporto NASA.

Un esempio di osservazione della Terra

Il confronto mostra come i satelliti possano documentare trasformazioni costiere difficili da osservare con continuità sul terreno. Un altro caso, in un contesto diverso, è il monitoraggio satellitare della fioritura nel deserto di Atacama.

Da non perdere Google Foto, le novità per organizzare e condividere i ricordi delle feste

Fonti: NASA Earth Observatory, 24 novembre 2026; linee guida NASA per l’uso editoriale di immagini e media. Immagine NASA Earth Observatory/Michala Garrison, con dati Landsat dell’USGS; riuso editoriale fattuale con attribuzione secondo le linee guida NASA.