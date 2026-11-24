VTM 2026 al Lingotto, oltre 4.000 incontri e debutto della filiera ferroviaria

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La quinta edizione del VTM – Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings è iniziata il 23 novembre al Lingotto Fiere di Torino e prosegue fino al 25. Nel comunicato aggiornato all’avvio, la Camera di commercio di Torino indica oltre 200 buyer e decision maker, più di 350 imprese fornitrici e un’agenda di oltre 4.000 incontri B2B. Sono numeri comunicati dagli organizzatori, non un consuntivo di incontri già svolti.

Più buyer e oltre 4.000 incontri in agenda

La manifestazione riunisce rappresentanti di 34 Paesi. Tra i fornitori, 91 hanno sede in Piemonte; sono inoltre segnalate 20 start-up. Il programma comprende più di 40 conferenze e 120 speaker. La nota della Camera di commercio attribuisce la promozione dell’evento alla Regione Piemonte e alla Camera stessa, con l’organizzazione di ABE – Advanced Business Events in collaborazione con Ceipiemonte e Agenzia ICE.

I dati aggiornano le stime diffuse prima dell’apertura: nella presentazione dei tre giorni del VTM si parlava di oltre 150 buyer e decision maker. Il nuovo comunicato riferisce oltre 200 partecipanti in queste categorie e precisa che l’agenda supera i 4.000 appuntamenti B2B.

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Per la prima volta entra anche il comparto ferroviario

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è l’apertura al comparto ferroviario. La Camera cita tra i buyer anche RFI, Alstom Ferroviaria, ATM, la giapponese East Japan Railway Company, la marocchina ONCF e Stadler Rail Schweiz. Il programma affianca così automotive e trasporti su gomma a operatori e tecnologie del trasporto su rotaia.

Il VTM è una convention professionale, con incontri tra aziende e momenti di approfondimento tecnico: il comunicato menziona temi come elettrificazione, intelligenza artificiale, software e nuove tecnologie della mobilità. Gli appuntamenti sono al Lingotto Fiere fino al 25 novembre.

Fonte: Camera di commercio di Torino, comunicato del 23 novembre 2026 aggiornato all’avvio del VTM.

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Un robot quadrupede in una fabbrica automobilistica. Foto d’archivio: non è stata scattata al VTM di Torino. Foto: Hyundai Motor Group / Pexels. Scheda della fotografia · Licenza Pexels.