Gemini 4 Hydrogen, sei progetti mostrano cosa si può creare

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Google ha presentato il 23 novembre sei progetti realizzati con Gemini 4 Hydrogen: esperimenti che vanno da un paesaggio fantascientifico interattivo a due versioni di un laghetto con carpe koi. Sono esempi scelti dall’azienda per mostrare come il modello viene usato in attività creative e di programmazione; non sono prove comparative indipendenti sulle sue prestazioni.

I sei esperimenti presentati da Google

Il primo progetto trasforma uno skyline sotto la pioggia in un percorso fantascientifico navigabile, costruito con Three.js usando Hydrogen in modalità “high thinking” dentro Google Antigravity. Un secondo esperimento mostra il passaggio dal mattino alla sera durante un volo in idrovolante sopra il mare.

Altri due progetti partono dallo stesso soggetto, un laghetto con carpe koi, ma adottano stili diversi: uno usa forme tridimensionali a voxel, con pagoda rossa, ciliegi in fiore e ponti illuminati; l’altro propone una versione morbida e gelatinosa. Un quinto esempio è una falena rosso rubino animata che reagisce ai clic: secondo Google, è stata realizzata combinando Hydrogen e Gemini 4 Carbon in Antigravity, con più agenti Hydrogen coordinati dal modello Carbon.

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L’ultimo progetto confronta due versioni animate dello stesso ranch nel deserto, generate con Gemini 3.8 Flash e Gemini 4 Hydrogen. Google afferma che Hydrogen ha animato la scena in meno di un minuto: è un dato riferito dall’azienda per quel singolo esempio, non un tempo garantito per altri prompt o dispositivi.

Dove si può provare

Nel suo articolo Google indica diversi canali di accesso. Gli sviluppatori possono iniziare con Gemini API usando Google AI Studio o Android Studio; chi ha un abbonamento Google AI Pro o Ultra può provare Hydrogen in Antigravity. L’azienda scrive inoltre che il modello è disponibile per tutti nell’app Gemini tramite il menu a discesa e in Google Search, con selezione automatica per gli utenti gratuiti dell’app quando ritenuto adatto alla richiesta. Per le imprese è indicato Gemini per il business.

La pagina non documenta una valutazione indipendente dei sei risultati né confronti controllati tra modelli. È quindi più corretto leggerli come dimostrazioni creative selezionate da Google. Per chi vuole capire come funziona un altro spazio interattivo della stessa famiglia di prodotti, abbiamo già descritto quattro usi di Gemini Canvas; Canvas e i progetti Hydrogen restano però strumenti e annunci distinti.

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Fonte: Google, “See what 6 builders are making with Gemini 4 Hydrogen”, 23 novembre 2026.

Immagine d’archivio: mani su un portatile con codice sullo schermo; non raffigura Google, Gemini o i progetti descritti. Foto di cottonbro studio, licenza Pexels: scheda della fotografia e licenza.