NBA, Miami batte Oklahoma City 123-113: il Thunder recupera, ma non basta

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I Miami Heat hanno battuto gli Oklahoma City Thunder 123-113 nella gara NBA di domenica 22 novembre al Kaseya Center. La scheda ufficiale della lega registra il risultato finale e il punteggio per periodo: Miami ha costruito il margine nella prima parte della partita, mentre Oklahoma City ha vinto l’ultimo quarto senza riuscire a colmare il divario.

Il vantaggio costruito da Miami

I parziali sono stati 36-24, 31-30, 28-26 e 28-33. Gli Heat hanno quindi chiuso il primo tempo avanti 67-54 e sono arrivati all’ultima frazione sul 95-80. Il Thunder ha segnato 33 punti nel quarto periodo contro i 28 di Miami, riducendo lo scarto di cinque punti: la rimonta, però, si è fermata a dieci lunghezze.

Il bilancio dopo la partita

Il tabellino NBA aggiorna il record di Miami a 10 vittorie e 6 sconfitte e quello di Oklahoma City a 10-7. I dati descrivono il risultato e l’andamento per quarti; non consentono da soli di attribuire la vittoria a un singolo episodio.

Risultato e parziali sono riportati nella scheda ufficiale NBA della partita. Per un altro risultato recente della lega, leggi anche il resoconto di Atlanta-Detroit.

Immagine d’archivio: la foto mostra un pallone che attraversa il canestro e non raffigura la partita Thunder-Heat. Reinis Brūzītis / Pexels, licenza Pexels.

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