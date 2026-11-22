Johnson Space Center, 65 anni da Gemini ai programmi lunari

Il Johnson Space Center ha celebrato 65 anni: dalla prima passeggiata spaziale americana con Gemini IV alle attività sulla Stazione spaziale e ai programmi lunari NASA.

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Il Johnson Space Center di Houston ha festeggiato il 19 novembre 2026 il suo 65° anniversario. Aperto nel 1961 come Manned Spacecraft Center, il centro ha seguito missioni con equipaggio dai programmi Gemini e Apollo alla Stazione spaziale internazionale. Oggi sostiene anche i programmi Orion e Moon Base della NASA, secondo la ricostruzione pubblicata dall’agenzia.

La celebrazione del 65° anniversario al Lunar Receiving Park di Houston, il 19 novembre 2026. Foto: NASA/Robert Markowitz. L’uso informativo dei contenuti NASA segue le linee guida NASA per immagini e media.

Da Gemini al controllo delle missioni

Il Manned Spacecraft Center aprì ufficialmente il 1° novembre 1961. In seguito, il programma Gemini si insediò a Houston mentre veniva costruito il campus di Clear Lake. Il Mission Control Center diventò il principale centro NASA per il controllo dei voli nel giugno 1965, durante Gemini IV, missione che incluse la prima passeggiata spaziale americana.

Il legame con Apollo rese Houston una voce familiare delle missioni lunari: Apollo 8 orbitò attorno alla Luna nel dicembre 1968; sette mesi dopo Apollo 11 portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla superficie. Il Lunar Receiving Laboratory esaminò inizialmente i campioni raccolti nelle missioni Apollo. La NASA ricorda che la struttura è stata demolita nel 2024 e che nel 2026 il parco sul sito è stato dedicato alla sua storia; la divisione ARES continua a curare e studiare la collezione lunare.

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Un centro che segue la permanenza nello spazio

La pagina NASA ricostruisce anche il contributo di Houston a Skylab: dopo i danni subiti dalla stazione durante il lancio del 1973, gli ingegneri prepararono uno schermo termico e procedure per liberare un pannello solare bloccato. Il centro ha poi sostenuto il programma Space Shuttle, che ha completato 135 missioni, e oggi gestisce complessivamente il programma della Stazione spaziale internazionale.

La NASA indica oltre 26 anni di presenza umana continua sulla Stazione. A Johnson si svolgono operazioni, addestramento degli astronauti, sviluppo di veicoli e attività legate alla salute degli equipaggi. Il centro partecipa inoltre alla preparazione delle missioni Artemis e ai piani per una presenza umana di lungo periodo sulla Luna. L’anniversario offre quindi una chiave per leggere il passaggio dalle prime missioni in orbita ai programmi di esplorazione attuali, senza confondere la celebrazione del centro con un annuncio di nuove date di volo.

Fonte: NASA, 65 Years of Human Spaceflight at NASA Johnson. Foto: NASA/Robert Markowitz; uso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media.