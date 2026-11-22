Il Picerno ha battuto il Giugliano 4-2 nella gara della 15ª giornata di Serie C, Girone C, disputata domenica 22 novembre. Il risultato compare nel calendario ufficiale della prima squadra pubblicato dal Giugliano Calcio 1928.
Il risultato del Girone C
La tabella del club ospite registra il punteggio finale di 4-2. La pagina consultata non fornisce una cronaca con i marcatori, quindi non attribuiamo le reti ai singoli calciatori. La partita appartiene alla stagione 2026/27 ed è stata inserita nel programma della quindicesima giornata.
Il prossimo impegno del Giugliano
Nel calendario della squadra, l’appuntamento successivo è indicato per sabato 28 novembre contro l’Altamura. La pagina ufficiale riporta la gara nella 16ª giornata del Girone C.
Fonte del risultato: calendario ufficiale del Giugliano Calcio 1928. Fonte e licenza della fotografia: gina bichsel su Pexels, licenza Pexels.