Barcellona-Villarreal, oggi al Camp Nou: calcio d’inizio alle 14

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Barcellona e Villarreal si affrontano oggi, domenica 22 novembre, al Camp Nou. La scheda ufficiale di LaLiga indica il calcio d’inizio alle 14 e inserisce la gara nella 13ª giornata del campionato spagnolo.

La partita al Camp Nou

L’incontro è in programma nello stadio di Barcellona, con Alejandro José Hernández Hernández indicato come arbitro nella pagina della competizione. La fonte ufficiale raccoglie anche la sezione dedicata alle formazioni e alla classifica: gli aggiornamenti prepartita e le eventuali variazioni dell’orario sono consultabili direttamente sulla scheda Barcellona-Villarreal di LaLiga.

Una sfida della 13ª giornata

Il calendario colloca la gara nella tredicesima giornata della Liga 2026/27. L’orario riportato è le 14:00; il fischio d’inizio e le informazioni aggiornate restano consultabili sulla pagina ufficiale, utile anche per seguire formazioni e andamento della partita.

L’immagine pubblicata è una fotografia d’archivio di una partita di calcio e non documenta l’incontro odierno. È di Franco Monsalvo, pubblicata su Pexels con licenza Pexels: pagina della fotografia · licenza.