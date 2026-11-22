Pentathlon moderno, test al CPO per Malan: nel 2027 le qualificazioni olimpiche

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Il pentathlon moderno italiano ha aperto la preparazione alla nuova stagione con una serie di test al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Nel gruppo c’è anche Giorgio Malan, bronzo olimpico a Parigi 2024: il 2027 sarà l’anno in cui, come ha ricordato l’atleta al CONI, entreranno nel vivo le qualificazioni per Los Angeles 2028.

Il resoconto pubblicato dal CONI il 20 novembre descrive i test svolti con gli esperti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport. Alle prove hanno partecipato Malan, Alice Sotero, Valentina Martinescu, Annachiara Allara, Aurora Tognetti, Denis Agavriloaie, Carla Ambroset ed Elena, Roberto e Giorgio Micheli.

Misurazioni e confronto con le prove sul campo

La valutazione ha riguardato la condizione generale e alcuni aspetti tecnici. Tra questi il CONI cita il costo energetico della corsa. I dati raccolti sul tapis roulant dovranno poi essere confrontati con quelli rilevati sul campo: il comunicato federale definisce questo passaggio determinante, ma non pubblica valori numerici né risultati individuali. Perciò il resoconto documenta il lavoro di preparazione, senza consentire conclusioni sulla forma dei singoli atleti.

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Lo sguardo di Malan alla prossima stagione

«Siamo in off-season, stiamo gettando le fondamenta per il prossimo anno», ha detto Malan al CONI. L’atleta ha definito il 2027 importante per le qualificazioni olimpiche e ha richiamato i cambiamenti recenti del pentathlon moderno: tra questi, l’introduzione della prova a ostacoli al posto dell’equitazione. Nella stagione appena conclusa, ha aggiunto, era salito sul podio agli Europei di Istanbul.

Foto d’archivio: un atleta si allena su una pista a Rio de Janeiro; l’immagine non ritrae Malan né i test del CONI. Foto di Adenir Figueiredo Carvalho, via Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.