Club Italia a Roma nella 10ª giornata: orario e dove vedere la sfida

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Domenica 22 novembre il Club Italia torna in campo per la decima giornata della Serie A2 femminile. La squadra federale sarà ospite della Ferraro SMI Roma Volley: la partita è in programma alle 16 e sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley Femminile e su DAZN, secondo il comunicato diffuso dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) il 21 novembre.

La situazione in classifica

Alla vigilia della gara, Roma occupa il settimo posto con 14 punti raccolti in otto partite. Il Club Italia è nono con 12 punti dopo nove incontri. Il confronto dei punti va quindi letto considerando che le due squadre hanno disputato un numero diverso di gare.

Le formazioni arrivano da due vittorie nel turno infrasettimanale. Il Club Italia ha superato Marsala al tie-break, imponendosi 15-12 nel quinto set dopo aver alternato parziali favorevoli e difficoltà. Roma ha invece battuto Clai Imola per 3-0. La sfida di domenica mette così di fronte due squadre reduci da un successo, ma con un percorso stagionale finora diverso per numero di incontri giocati.

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Orario e diretta

Il fischio d’inizio è fissato per le 16 di domenica 22 novembre. La FIPAV indica la trasmissione su YouTube attraverso il canale della Lega Volley Femminile e su DAZN. Nel comunicato federale la partita è presentata come trasferta romana del Club Italia; non è specificato un impianto, quindi non aggiungiamo un indirizzo non confermato.

La gara fa parte della decima giornata di andata del campionato 2026/2027. Il programma domenicale comprende anche gli incontri tra Marsala e Trentino, Monviso e Akademia Messina, Melendugno e Cremonese, Imola e Costa Volpino, Offanengo e Busto Arsizio, oltre a Perugia-Fasano. Il turno si concluderà martedì 24 novembre con Padova-Altino.

Un’occasione per seguire il Club Italia

Per il Club Italia la trasferta rappresenta un test contro una squadra che lo precede in classifica e che ha giocato una partita in meno. Il dato non anticipa l’esito: offre soltanto il quadro numerico con cui le due formazioni arrivano all’appuntamento. La FIPAV segnala inoltre individualità da seguire nei rispettivi reparti, tra cui l’opposta romana Nikoleta Perovic, in testa alla classifica delle attaccanti con 173 colpi vincenti, e le giocatrici del Club Italia Mariia Solovei e Ludovica Tosini, entrambe tra le prime sei della stessa graduatoria.

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Fonte: Federazione Italiana Pallavolo, comunicato del 21 novembre 2026.

Foto d’archivio: una squadra di pallavolo si riunisce durante una partita; l’immagine non ritrae Club Italia o Ferraro SMI Roma Volley. Foto di Mattia Linari / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.