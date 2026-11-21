ATP Finals, Zverev batte Medvedev e raggiunge Alcaraz in finale

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Alexander Zverev ha superato Daniil Medvedev nella seconda semifinale delle Nitto ATP Finals di Torino, sabato 21 novembre. Il tedesco ha vinto 7-6(0), 6-4 e si è guadagnato un posto nella finale del torneo di fine stagione, dove affronterà Carlos Alcaraz.

Il tie-break indirizza il primo set

Il tabellone ufficiale dell’organizzazione registra il successo di Zverev in due set. Il primo si è deciso al tie-break, chiuso 7-0 dal tedesco; nel secondo è bastato un break per fissare il 6-4. La partita è durata un’ora e 26 minuti secondo il riepilogo statistico della competizione.

Il risultato completa il quadro del singolare maschile: nella prima semifinale della giornata Alcaraz aveva rimontato Ben Shelton, imponendosi 3-6, 6-3, 7-6(1). Il resoconto della vittoria dello spagnolo è disponibile nel precedente articolo sulle ATP Finals di Torino.

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Finale definita a Torino

Zverev e Alcaraz arrivano così all’ultimo incontro del torneo dopo aver vinto le rispettive semifinali in tre set e due set. Il risultato ufficiale della sfida Zverev-Medvedev e il punteggio dell’altra semifinale sono riportati nella pagina dei risultati delle Nitto ATP Finals.

Foto: campo da tennis d’archivio, non l’Inalpi Arena né la partita delle Finals. Nilo Velez / WordPress Photo Directory, CC0 1.0. Pagina della foto · licenza CC0 1.0.

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