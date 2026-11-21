GP Las Vegas, Antonelli è il più veloce in qualifica: Verstappen eredita la pole

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Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2026, ma domenica partirà dalla sesta posizione. Una penalità di cinque posti per la sostituzione di componenti della power unit promuove Max Verstappen in pole position. Il resoconto ufficiale della Formula 1 indica per l’italiano 1:33.893 in Q3, con 0,258 secondi di vantaggio su Verstappen.

Il miglior tempo non vale la prima casella

La classifica cronometrica della sessione mette Antonelli davanti a tutti. La griglia, però, tiene conto della penalità: il pilota Mercedes scende in sesta posizione e Verstappen, secondo sul tempo, eredita la pole. George Russell affianca il campione olandese in prima fila. Lando Norris e Isack Hadjar occupano la seconda, mentre Arvid Lindblad e Oscar Piastri sono rispettivamente sesto e settimo nella graduatoria dei tempi; Piastri deve a sua volta scontare una penalità di dieci posizioni, secondo la Formula 1.

La distinzione è utile per leggere i risultati: il giro più rapido determina l’ordine della sessione, mentre le sanzioni sportive concorrono a definire la griglia di partenza. Antonelli resta dunque il più veloce in pista, senza partire dalla pole.

Ferrari fuori dalla top ten della sessione

Charles Leclerc e Lewis Hamilton non hanno raggiunto la Q3: hanno chiuso rispettivamente undicesimo e dodicesimo nella seconda fase delle qualifiche. Il resoconto F1 segnala anche una penalità di dieci posti per Carlos Sainz per la sostituzione di componenti della power unit. Sono elementi che possono cambiare la disposizione effettiva delle vetture rispetto ai tempi registrati.

Le qualifiche arrivano dopo le prove libere, nelle quali Russell era stato il più rapido nella terza sessione. Il precedente resoconto LSDI sulle Libere 3 di Las Vegas riguarda i tempi del venerdì e non la griglia decisa in qualifica. Per il programma completo del fine settimana è disponibile anche la guida agli orari del GP.

Questa immagine è una fotografia d’archivio illustrativa di monoposto in pista: non ritrae Antonelli, Verstappen né le qualifiche di Las Vegas. Foto di Matys Ouvrard, pubblicata su Unsplash e riutilizzata secondo la Unsplash License.

Fonte: Formula 1, resoconto e risultati delle qualifiche del GP di Las Vegas. Foto d’archivio: Matys Ouvrard/Unsplash; licenza: Unsplash License.