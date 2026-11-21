Le offerte Honda Black Days sono indicate dal costruttore come attive fino al 30 novembre 2026. Nel comunicato del 12 novembre, Honda Auto Italia annuncia vantaggi sulla gamma elettrificata: fino a 7.000 euro con un’auto usata in permuta o da rottamare, oltre a due tagliandi omaggio e alla garanzia fino a otto anni a chilometraggio illimitato.
Gli importi cambiano in base al modello
La pagina Honda affianca ai prezzi di partenza i vantaggi associati alle singole vetture. Tra gli esempi riportati: Jazz da 21.900 euro con 3.800 euro di vantaggi; HR-V da 27.900 euro con 6.600 euro; Civic da 32.900 euro con 4.600 euro; ZR-V da 33.900 euro con 6.000 euro; CR-V da 39.900 euro con 7.000 euro. Gli importi sono presentati dal marchio come “vantaggi” e non vanno letti come uno sconto in contanti uguale per tutti: Honda li collega alla permuta o alla rottamazione di un usato.
Due tagliandi e garanzia fino a otto anni
Oltre al valore massimo indicato, l’iniziativa comprende due tagliandi omaggio e una garanzia che può arrivare a otto anni, senza limite di chilometraggio, secondo quanto comunicato dall’azienda. La formula e il prezzo finale dipendono dalla versione scelta e dalla valutazione del veicolo usato. Prima di firmare un preventivo conviene quindi chiedere alla concessionaria il dettaglio delle condizioni applicate e verificare che la configurazione desiderata rientri nell’offerta.
Per chi valuta una permuta, può essere utile anche il quadro ACI sul mercato dell’usato a ottobre: i passaggi di auto usate per ogni vettura nuova.
Le date, gli importi e le condizioni qui riassunti provengono dal comunicato Honda del 12 novembre 2026. La foto è d’archivio: mostra una Civic modificata e non ritrae la campagna Black Days né i modelli dell’offerta. Foto di Patrick Bryan via Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.