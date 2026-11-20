Mission Efficiency: Volkswagen dichiara 6,89 kWh/100 km

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Volkswagen ha presentato i risultati del Mission Efficiency, un concept elettrico che la casa definisce il più efficiente nella sua categoria. Il dato principale è di 6,89 kWh per 100 km, calcolato senza le perdite di ricarica durante un viaggio su strada di 1.278,36 chilometri. Il costruttore precisa però che il veicolo è un prototipo dimostrativo, non in vendita: i numeri descrivono una prova aziendale e non vanno letti come consumo garantito per un’auto acquistabile.

Il viaggio da Wolfsburg a Vienna

Secondo la nota diffusa da Volkswagen il 30 settembre 2026, il percorso è partito dal centro di sviluppo di Wolfsburg, in Germania, ed è arrivato a Vienna attraversando Poznań, in Polonia, e Olomouc, in Repubblica Ceca. La media dichiarata è stata di 67,72 km/h, con una velocità massima di 138 km/h. Includendo le perdite durante la ricarica, il consumo indicato sale a 7,51 kWh/100 km.

Volkswagen afferma che la batteria aveva una capacità netta di 54,9 kWh e che all’arrivo restavano 164 km di autonomia. Il comunicato riporta anche due prove “ideali”, con condizioni specifiche: 6,48 kWh/100 km a velocità costante di 68 km/h, senza salite e con i servizi ausiliari disattivati; 13,04 kWh/100 km in una prova ad alta velocità, con media superiore a 140 km/h. Sono misurazioni diverse fra loro, quindi non costituiscono un confronto diretto con il tragitto su strada.

Un concept, non un modello in listino

Il risultato è legato alle soluzioni del prototipo: Volkswagen dichiara un coefficiente aerodinamico di 0,158 e un tetto con celle solari da 370 watt, che in condizioni favorevoli può contribuire fino a 30 km di percorrenza al giorno. Anche quest’ultimo valore dipende, secondo l’azienda, da stagione, regione e meteo. La comunicazione non annuncia una data di vendita né trasferisce automaticamente queste prestazioni a un modello di serie.

La distinzione è utile per leggere i dati: i 6,89 kWh/100 km sono il risultato dichiarato per quel veicolo e quel percorso, mentre l’efficienza nell’uso quotidiano dipende da velocità, clima, carico e condizioni stradali. La scheda ufficiale identifica il veicolo come concept non destinato alla vendita.

Fonti e immagine: comunicato Volkswagen; scheda e diritti della foto ufficiale DB2026AU00680. © Volkswagen AG. Volkswagen indica che la foto può essere usata gratuitamente a fini editoriali.