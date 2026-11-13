Auto, ANFIA chiede energia stabile e permessi più rapidi per la filiera

Dall’assemblea ANFIA del 12 novembre le richieste su energia, autorizzazioni e regole UE: proposte della filiera e verifiche ancora necessarie.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Energia a costi prevedibili e autorizzazioni industriali più rapide: sono due delle richieste portate da ANFIA all’assemblea pubblica del 12 novembre a Milano. Per la filiera italiana dell’auto, il confronto sulle regole europee si accompagna così a una domanda concreta rivolta alle istituzioni nazionali e regionali: ridurre l’incertezza che accompagna gli investimenti. Sono proposte dell’associazione, non agevolazioni già operative per imprese o automobilisti.

Il comunicato dell’organizzatore del 12 novembre conferma il confronto tra il presidente Roberto Vavassori, il ministro delle Imprese Adolfo Urso e l’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. L’incontro ha affrontato competitività, strategie industriali e ruolo dell’Italia nei dossier europei.

Automobile storica esposta al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino: foto di contesto pubblicata nel luglio 2024. Non raffigura nuovi modelli, impianti attuali o partecipanti all’assemblea ANFIA. Foto: Topher / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

La richiesta alle Regioni: ridurre i tempi dei permessi

Nel resoconto ANSA del 12 novembre, Vavassori propone un coordinamento delle autorizzazioni industriali: procedure più omogenee, tempi ridotti e responsabilità definite. L’appello è diretto ai territori, dove gli investimenti devono poi essere realizzati. Il punto pratico è la prevedibilità dell’iter, insieme alla sua durata.

La proposta non equivale all’istituzione di un nuovo regime autorizzativo. Le fonti consultate raccontano un indirizzo chiesto alla politica: non presentano un portale per fare domanda, un termine amministrativo già modificato o una deroga utilizzabile dalle aziende. Per capire se cambierà qualcosa in un progetto concreto serviranno gli atti delle amministrazioni competenti.

Energia, lavoro e ricerca nelle priorità della filiera

La primaria ANFIA mette tra le priorità energia sostenibile e prevedibile, condizioni del lavoro che sostengano la produttività, accesso alla ricerca e all’innovazione e maggiori risorse attraverso un mercato europeo dei capitali. L’associazione richiama anche le responsabilità delle imprese nel continuare a investire e migliorare processi e prodotti.

Il messaggio riguarda quindi l’ambiente in cui operano costruttori e fornitori. Non contiene una promessa di riduzione dei listini: dalle richieste sui costi industriali non si può ricavare uno sconto per chi compra un’auto, né una data di consegna più vicina. Il passaggio da una proposta a un beneficio verificabile richiede decisioni e risultati successivi.

Da non perdere Arezzo, ZTL: auto elettrica non basta per ottenere il permesso

Rampa interna del Lingotto a Torino, già legata alla storia produttiva FIAT: fotografia di contesto pubblicata nel giugno 2024. Non mostra l’assemblea ANFIA né una linea produttiva attuale. Foto: Michelle Frechette / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Regole europee: il confronto resta aperto

Tra i dossier richiamati da ANFIA figurano la revisione degli obiettivi di CO₂ per i veicoli leggeri e il Made in Europe. L’associazione chiede di accompagnare il percorso europeo con interventi sulla competitività. Anche qui bisogna distinguere la posizione di un’organizzazione industriale dal contenuto definitivo delle norme.

Il nostro approfondimento sul voto della commissione ENVI del 4 novembre ricostruisce quel passaggio specifico. L’assemblea milanese è un evento successivo e diverso: non sostituisce l’iter legislativo e non basta, da sola, a cambiare gli obblighi applicabili alle nuove automobili.

Che cosa seguire dopo l’assemblea

Per lavoratori, fornitori e lettori interessati all’industria italiana, le verifiche successive saranno sugli eventuali provvedimenti energetici, sulle procedure regionali e sulle decisioni europee. Annunci, proposte e atti approvati vanno letti separatamente. La stessa cautela vale per i problemi dei singoli impianti: abbiamo già ricostruito le difficoltà produttive della Pandina legate ai componenti, un tema distinto dal confronto generale della filiera.

Le richieste dell’assemblea non dimostrano che quelle difficoltà siano risolte. Il valore del nuovo confronto è rendere esplicite le priorità industriali; per misurarne gli effetti serviranno riscontri su interventi attuati e attività produttiva.

Fonti e crediti

Verifica del 13 novembre 2026 sul comunicato ANFIA e sul resoconto indipendente ANSA, collegati nel testo. Fotografie di contesto d’archivio del 2024: Topher e Michelle Frechette, WordPress Photo Directory, licenza CC0. Mostrano il patrimonio automobilistico torinese, non l’assemblea milanese o stabilimenti in attività.