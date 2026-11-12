Istat, soddisfazione di vita al 47,6%: i divari dietro il miglioramento

Il rapporto Istat del 12 novembre descrive il 2025: più voti alti sulla vita, ma fiducia bassa e differenze tra studenti, occupati e chi cerca lavoro.

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In Italia cresce la quota di persone molto soddisfatte della propria vita: nel 2025 raggiunge il 47,6%, contro il 46,3% del 2024. È il risultato dell’indagine Istat sulle condizioni di vita pubblicata il 12 novembre 2026. Il miglioramento è di 1,3 punti percentuali, ma convive con una fiducia negli altri che rimane bassa e con differenze marcate tra chi studia, chi lavora e chi cerca un impiego.

Il dato riguarda le persone dai 14 anni in su che assegnano alla propria vita un voto almeno pari a 8 su 10. Non è una misura dei redditi o una valutazione clinica della salute mentale: racconta come gli intervistati giudicano la propria esperienza. Inoltre, il rapporto diffuso oggi descrive il 2025, non la situazione in tempo reale del novembre 2026.

Tempo libero all’aperto: foto di contesto d’archivio, pubblicata nel 2022; non documenta l’indagine Istat o una località italiana. Foto: ChrisEdwardsCE / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Che cosa significa quel 47,6%

La domanda dell’Istat chiede una valutazione complessiva su una scala da zero a dieci. Oltre alla fascia dei voti alti, il 38,9% indica un punteggio di 6 o 7; il 12% si colloca tra zero e cinque, mentre l’1,5% non risponde. Leggere soltanto il primo numero farebbe quindi perdere una parte importante del quadro: la soddisfazione non si divide semplicemente fra chi sta bene e chi sta male.

Tra gli aspetti quotidiani migliorano il giudizio sulla situazione economica personale, positivo per il 59,3%, e quello sul tempo libero, al 67,3%. Restano stabili le valutazioni sulle relazioni familiari, sulle amicizie e sulla salute. Sono dimensioni distinte: apprezzare i propri rapporti personali può convivere con difficoltà economiche o con una scarsa fiducia verso persone sconosciute.

Studio, lavoro e territorio cambiano la fotografia

La quota di voti elevati è del 53,1% tra gli studenti e del 50% tra gli occupati; scende al 37,9% tra chi cerca lavoro. Queste percentuali descrivono gruppi diversi e non dimostrano, da sole, che una singola condizione provochi una determinata risposta. Aiutano però a capire perché la media nazionale non rappresenti allo stesso modo tutte le esperienze.

Anche la distribuzione territoriale è diseguale: i voti alti sono espressi dal 50,1% dei residenti al Nord, dal 47,4% al Centro e dal 44,2% nel Mezzogiorno. Per leggere il benessere insieme alle condizioni materiali, è utile distinguere questi giudizi dai dati Istat sulla povertà assoluta, che usano criteri e popolazioni di riferimento differenti. I due indicatori non sono intercambiabili.

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Una passeggiata nel verde: foto di contesto d’archivio, pubblicata nel 2023; le persone ritratte non sono identificate come partecipanti all’indagine. Foto: KafleG / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

La fiducia nel prossimo si ferma al 22%. Nel suo comunicato Istat la descrive come stabile su livelli bassi. Nel commento pubblicato oggi, ADUC riprende gli stessi valori sulla soddisfazione, ma interpreta la sfiducia attraverso le difficoltà dei consumatori e il funzionamento dei mercati. È una lettura dell’associazione: non va confusa con una causa dimostrata dall’indagine o con un nuovo crollo annuale certificato dall’Istat.

Per il lettore, il risultato più utile è tenere insieme la valutazione generale e le sue componenti: lavoro, risorse economiche, tempo disponibile e relazioni. Anche il carico di cura dei caregiver familiari aiuta a comprendere perché il tempo quotidiano sia un tema concreto, pur trattandosi di un approfondimento distinto e non di una spiegazione statistica di questo rapporto.

L’indagine fotografa percezioni e differenze sociali. Non assegna un voto alla vita di ogni singola persona e non consente di prevedere come cambierà il benessere nel 2026. Per questo un miglioramento della media va letto insieme alle distanze che restano tra gruppi e territori.

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