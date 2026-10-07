Ora solare, allarme sonno: cosa cambia con il cambio d’ora

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Il ritorno all’ora solare, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, non e’ solo una questione di lancette. La discussione si sposta sempre piu sul sonno, sull’umore e sulla luce del mattino: secondo una nuova analisi rilanciata da fonti scientifiche e dai media italiani, se un Paese decidesse di smettere di cambiare orario due volte l’anno, la scelta piu favorevole alla salute non sarebbe l’ora legale permanente, ma l’ora solare stabile.

Il punto e’ concreto: con l’ora legale tutto l’anno si guadagna luce la sera, ma l’alba slitta in avanti proprio nei mesi invernali. Per studenti, pendolari, lavoratori su turni e persone gia’ fragili sul piano del riposo, questo puo’ significare piu spostamenti al buio, maggiore fatica al risveglio e un adattamento piu difficile dei ritmi quotidiani.

Perche’ la luce del mattino pesa sul sonno

La spiegazione ruota attorno al ritmo circadiano, l’orologio biologico che aiuta il corpo a regolare sonno, veglia, attenzione e umore. La luce del mattino funziona come un segnale di sincronizzazione: arriva presto, dice all’organismo che la giornata e’ iniziata e aiuta a stabilizzare gli orari del sonno.

La luce serale, invece, tende a spostare in avanti quel ritmo. Per questo l’ora legale permanente e’ considerata piu delicata nei mesi freddi: rende piu luminose le ore dopo scuola o lavoro, ma puo’ togliere luce proprio nel momento in cui il corpo ne ha piu bisogno per svegliarsi in modo naturale.

La revisione pubblicata sull’European Journal of Epidemiology invita comunque alla prudenza: le prove disponibili non dicono che ogni effetto dell’ora legale sia sempre negativo e per tutti. Dicono, piuttosto, che la scelta tra ora solare, ora legale e cambio stagionale va valutata considerando salute, scuola, lavoro, sicurezza stradale e differenze geografiche.

Sveglia analogica: il cambio d’ora incide sui ritmi quotidiani. Foto: Chenspec/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Chi rischia piu fatica dopo il cambio

Il passaggio di ottobre regala formalmente un’ora in piu di sonno nella notte del cambio, ma non tutti lo assorbono allo stesso modo. I piu sensibili sono spesso bambini e adolescenti, perche’ gli orari scolastici restano rigidi mentre in puberta’ il sonno tende gia’ a spostarsi piu tardi. Anche chi lavora molto presto, chi fa turni e chi dorme poco puo’ avvertire per alcuni giorni sonnolenza, irritabilita’ o cali di concentrazione.

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Il tema riguarda anche la sicurezza. Se la mattina diventa piu buia, il tragitto verso scuola, lavoro o mezzi pubblici puo’ richiedere piu attenzione, soprattutto per pedoni e ciclisti. Per questo gli esperti citati dalla ricerca non parlano solo di preferenze individuali, ma di politica di salute pubblica: l’orario scelto influenza abitudini collettive, trasporti, produttivita’ e organizzazione delle giornate.

Cosa cambia davvero in Italia a ottobre

Per l’Italia, nell’immediato, non cambia la regola: alle 3 della notte tra il 24 e il 25 ottobre le lancette torneranno alle 2. L’ora solare restera’ poi in vigore fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027, quando tornera’ l’ora legale.

La novita’ e’ il contesto del dibattito. Per anni la domanda pubblica e’ stata soprattutto una: abolire o no il cambio d’ora? La ricerca recente sposta la domanda successiva: se si decidesse di abolirlo, quale orario mantenere? La risposta degli esperti del sonno tende verso l’ora solare, perche’ protegge meglio la luce mattutina. Ma il compromesso resta politico e sociale: la sera piu buia pesa su tempo libero, commercio, sport e vita familiare.

Luce del mattino prima dell’alba: un segnale importante per l’orologio biologico. Foto: Murray Foubister/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

Come prepararsi senza stravolgere la routine

Nei giorni precedenti al cambio puo’ aiutare una strategia semplice: mantenere orari regolari per pasti, sonno e risveglio, evitare schermi e luce intensa troppo tardi la sera, esporsi alla luce naturale al mattino appena possibile. Per chi ha bambini, sveglie molto anticipate o turni, anticipare gradualmente alcune routine di 10-15 minuti puo’ rendere il passaggio meno brusco.

Non serve medicalizzare un adattamento che per molti dura poco. Diventa pero’ utile ascoltare i segnali: se insonnia, sonnolenza diurna o calo dell’umore persistono, soprattutto in chi ha gia’ disturbi del sonno o fragilita’ psicologica, conviene parlarne con il medico. Il cambio d’ora non e’ una diagnosi, ma puo’ far emergere problemi di ritmo e riposo gia’ presenti.

Conclusioni finali

Il ritorno all’ora solare 2026 e’ una scadenza pratica, ma anche un promemoria: la luce non e’ solo scenario, e’ parte del modo in cui il corpo organizza sonno, energia e umore. La ricerca oggi non chiude ogni dubbio, pero’ indica un segnale netto: se si vuole smettere di cambiare orario, l’opzione piu coerente con la salute sembra l’ora solare permanente, non l’ora legale tutto l’anno.

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